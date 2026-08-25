La propuesta, sin embargo, todavía no ha bastado para obtener el visto bueno de la Fiorentina. El club viola está valorando con atención la posibilidad de dejar salir a Kean y, antes de dar el visto bueno definitivo, quiere encontrar un sustituto a la altura. Una búsqueda que, por el momento, está resultando de todo menos sencilla.





Mientras tanto, el Como sigue a la espera. El club ya ha dado su paso y ahora espera una respuesta desde Florencia: el deseo de la directiva del Como es tener una respuesta definitiva de la Fiorentina en las próximas 48 horas.



