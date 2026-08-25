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Gianluca Minchiotti

Traducido por

El Como sube la oferta a la Fiorentina por Kean y fija una fecha límite: 40 millones y esperará 48 horas una respuesta

Como
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Fichajes
M. Kean

Nueva propuesta del Como a la Fiorentina por el delantero centro de Italia

El Como va muy en serio a por Moise Kean. El club lariano ha presentado a la Fiorentina una nueva propuesta por el delantero de Italia, elevando aún más el listón respecto a la primera oferta. Según ha informado Gianluca Di Marzio, el paquete global se acerca a los 40 millones de euros y contempla una estructura articulada entre una parte fija, bonus y un porcentaje sobre una futura reventa del jugador.

  • La propuesta, sin embargo, todavía no ha bastado para obtener el visto bueno de la Fiorentina. El club viola está valorando con atención la posibilidad de dejar salir a Kean y, antes de dar el visto bueno definitivo, quiere encontrar un sustituto a la altura. Una búsqueda que, por el momento, está resultando de todo menos sencilla.


    Mientras tanto, el Como sigue a la espera. El club ya ha dado su paso y ahora espera una respuesta desde Florencia: el deseo de la directiva del Como es tener una respuesta definitiva de la Fiorentina en las próximas 48 horas.


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