La paralización de la operación habría permitido que otros clubes se interesaran por el defensa central del Udinese, entre ellos el Como. Según Il Messaggero Veneto, el club lombardo ya contactó de forma discreta para conocer el precio de Solet y su disposición, ofreciendo un proyecto atractivo y la participación en la próxima Liga de Campeones. Junto a Trevor Chalobah, del Chelsea —otro objetivo que también interesa al Inter, pero cuya situación se complica por su valor de mercado de 40 millones de euros—, Solet se convierte en un nombre a tener en cuenta en la agenda del equipo entrenado por Fábregas.