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El Como se clasifica para una competición europea por primera vez en su historia, mientras el valor de Cesc Fábregas sube ante los rumores que lo vinculan con el Chelsea
Hito histórico en el Bentegodi
El Como se aseguró un puesto en competiciones europeas tras vencer 1-0 al Hellas Verona. Anastasios Douvikas, con su gol 13, rompió el empate en el 71’ y certificó la sexta plaza. Ahora el equipo larianense está a 10 puntos del séptimo, el Atalanta. Fábregas, que asumió el cargo de forma definitiva en 2024, ha transformado al equipo y lo devuelve a una competición continental justo dos años después de su ascenso a la máxima categoría.
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Fábregas reflexiona sobre su emotiva trayectoria
Tras el pitido final, un emocionado Fábregas habló con DAZN sobre la magnitud del logro. Dijo: «Hoy me siento muy feliz y orgulloso. Hace dos años ascendimos a la Serie A y hoy nos clasificamos para Europa. El equipo, el club y la afición han crecido; es algo inexplicable. Recordaremos este día dentro de veinte años». El jugador de 39 años también destacó las exigencias mentales del fútbol moderno y añadió: «Hoy en día, con las redes sociales, todo va muy rápido, hay mucha presión. Hay que disfrutarlo. No recuerdo cuántos trofeos he ganado, pero aún quedan muchos más por venir».
Ambiciones en la Premier League y visión táctica
El Como celebra su ascenso, y la creciente reputación de su entrenador ha desatado rumores sobre un posible regreso a Inglaterra. El Chelsea se ha relacionado con su excentrocampista, quien admitió que la Premier League es su destino ideal a largo plazo. A pesar de las especulaciones, el español mantiene su compromiso con la posesión en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Aunque es accionista minoritario, dirige el área deportiva y rechaza los balones largos para imponer el fútbol bonito que marcó su carrera como jugador.
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Reñida lucha por las plazas de la Liga de Campeones
El sexto puesto con 65 puntos ya garantiza al club la Conference League, pero la pelea por los puestos de las competiciones europeas más importantes sigue abierta. A dos jornadas del final, el Como está a solo dos puntos de la Roma, quinta con 67 y en plaza de Europa League. La Champions también es posible: el líder Inter, con 85 puntos, ya es inalcanzable, pero Nápoles (70), Juventus (68) y AC Milan (67) siguen en pugna. El equipo de Fábregas debe aprovechar cualquier tropiezo de este grupo compacto que le precede.