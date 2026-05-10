Tras el pitido final, un emocionado Fábregas habló con DAZN sobre la magnitud del logro. Dijo: «Hoy me siento muy feliz y orgulloso. Hace dos años ascendimos a la Serie A y hoy nos clasificamos para Europa. El equipo, el club y la afición han crecido; es algo inexplicable. Recordaremos este día dentro de veinte años». El jugador de 39 años también destacó las exigencias mentales del fútbol moderno y añadió: «Hoy en día, con las redes sociales, todo va muy rápido, hay mucha presión. Hay que disfrutarlo. No recuerdo cuántos trofeos he ganado, pero aún quedan muchos más por venir».