El Como, que sueña a lo grande tras lograr la histórica clasificación para la fase degrupos de la Liga de Campeones 2026/2027, está a punto de cerrar dos fichajes importantes, que podrían sumarse a la ansiada permanencia de Nico Paz, dirigido por Cesc Fábregas. Para confirmar al mediapunta argentino, ya se planea una reunión con el Real Madrid, según Sky Sport.
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El Como prepara dos fichajes y el jueves se reunirá con el Real Madrid por Nico Paz
EL JUEVES, LA REUNIÓN
El Como quiere convencer al Real Madrid de que deje al joven talento argentino a orillas del lago una temporada más, pero también desea renegociar las cifras de la valoración y de la futura cláusula de recompra del contrato. Por su parte, los «merengues» son conscientes de que tienen entre manos una mina de oro y lo valoran como tal. El jueves se reunirán los propietarios indonesios del club y la dirigencia madridista para definir la estrategia sobre Nico Paz.
DOBLE GOLPE
Se cierran dos fichajes clave: el lateral izquierdo brasileño Kaiki Bruno, de 23 años, llega cedido desde el Cruzeiro con obligación de compra de 15 millones de euros. Además, llega del Getafe el centrocampista Luis Milla (1994), que la pasada temporada marcó un gol y dio diez asistencias con Bordalás, y el Como pagará su cláusula de seis millones. Por último, siguen las negociaciones con el Borussia Dortmund por Yan Couto, aunque llevarán más tiempo.