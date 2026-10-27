92' - Baturina aprovecha un error de Vlasic y coloca el balón en la red con la derecha para marcar el tercer gol del equipo de Fabregas

87' - Gran gol de cabeza de Nico Paz tras un centro de Couto para adelantar al Como

83' - Buena contra de los visitantes que Paz culmina con un zurdazo que se marcha fuera rozando el poste

81' - Centro tenso de Nico Paz y cabezazo de Ramon para marcar el gol del empate

77' - Un centro-chut de Baturina desde la izquierda golpea el larguero

74' - Contraataque del Torino y zurdazo cruzado de Gineitis que Sanchez desvía a córner con el pie

71' - Disparo lejano y sin peligro de Nico Paz que se marcha alto

68' - Perri evita el gol en propia puerta tras un toque de Comuzzo en un centro de Couto

67' - Lo intenta Vlasic con un zurdazo que se marcha alto

61' - En el córner posterior, Simeone remata de cabeza al larguero y Sanchez manotea el balón

60' - Tras una buena jugada entre Simeone, Adams y Vlasic, Belghali remata, pero Sanchez detiene su disparo

57' - Belghali se deshace bien de su marcador en carrera, pero luego remata mal

54' - Tras una pared con Paz, Caqueret golpea el larguero con la derecha

45' - Un flojo cabezazo de Caqueret acaba mansamente en los brazos del portero del Torino

42' - Un buen zurdazo de Da Cunha desde fuera del área se marcha por muy poco a la izquierda de Perri

32' - Un cabezazo de Ramon desde cerca obliga a Perri a intervenir

26' - Douvikas roza el empate con un remate de derecha desde cerca

24' - Adams marca de volea con la izquierda a pase de Fitz-Jim, que hace una bicicleta y asiste a su compañero con el exterior

20' - Sanchez desvía a córner un buen disparo de Vlasic

17' - Posible falta de Braganca sobre Da Cunha en el área del Torino. Da Cunha cae, pero tanto el árbitro como el VAR dejan seguir el juego entre protestas

10' - Gran jugada de Belghali sorteando rivales y disparo de derecha que detiene Sanchez

5' - Gol anulado a Douvikas por un fuera de juego milimétrico