El Como gana 3-1 al Torino tras remontar en el partido disputado esta noche a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino, correspondiente a la novena jornada de la Serie A. En la clasificación, el Torino de Ignazio Abate se quedacon 13 puntos, en octava posición, mientras que el equipo de Cesc Fabregas alcanza los 20 puntos.
El Como empieza bien y ve anulado por un fuera de juego milimétrico un gol de Douvikas, además de protestar por una acción sospechosa dentro del área de Braganca sobre Da Cunha. Después, el Torino se adelanta con un gol de Adams y parece justificar su ventaja con un buen final de la primera parte, en el que juega con agresividad y sin correr grandes riesgos. En la segunda parte, el Como tiene una posesión del balón constante y cada vez mayor, se producen tres remates al larguero (uno de los locales y dos de los visitantes) y, entre el minuto 84 y el 92, llega la remontada del equipo de Fabregas. Nico Paz es el gran protagonista: primero da la asistencia a Ramon y luego marca un precioso gol de cabeza. Baturina sentencia ya en pleno tiempo añadido.
TORINO-COMO 1-3
GOLEADORES: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)