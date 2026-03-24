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Emanuele Tramacere

Traducido por

¿El Como en la Champions? El «problema» de las plantillas, el estadio y la obligación de la UEFA de cumplir con el juego limpio financiero

Como
Fichajes

De la lucha por el cuarto puesto a las restricciones de la UEFA: ¿qué cambia realmente para el Como de cara a la próxima temporada?

El sueño de la Liga de Campeones del Como se está convirtiendo en algo cada vez más real. Los últimos resultados del equipo dirigido por Cesc Fàbregas sitúan a los larianos entre los principales candidatos a un puesto entre los cuatro primeros de la Serie A, un escenario impensable hasta hace unos meses.


Pero, ¿qué pasaría realmente en caso de clasificarse? Porque, además del aspecto deportivo y de los ingresos garantizados por la competición, surgen tres temas clave: las listas de la UEFA, el estadio y el juego limpio financiero. Y es aquí donde no empiezan tanto los primeros problemas, sino más bien situaciones que hay que resolver.


  • ¿CUÁNTO HA INVERTIDO EL COMO?

    El salto del Como sin duda viene de lejos, pero en los últimos dos años se ha acelerado de forma evidente. Desde que la familia Hartono, de Indonesia, se hizo con la propiedad del club a orillas del lago, este ha invertido con determinación para construir una plantilla competitiva y completar un proceso de crecimiento inmediato, pero no fortuito.


    Se partió de Fábregas y en torno a él se construyó un proyecto joven que, probablemente, ha alcanzado estos resultados antes de lo previsto, lo que hoy sitúa al club en una situación difícil de desenredar.


    De hecho, si se tienen en cuenta solo las dos últimas temporadas, el club ha sido el que más ha invertido en la Serie A, superando el umbral de los 150 millones de euros en fichajes de los numerosos talentos que han llegado al equipo biancoblu. Cifras que, sin embargo, provienen en gran medida del bolsillo personal de la familia y que, al menos por ahora, no están respaldadas por unos ingresos comerciales equivalentes ni por un crecimiento de la facturación.


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  • CLASIFICACIÓN DE LA SERIE A: LA VENTAJA DE LOS SUB-23

    ¿Está la plantilla formada hasta ahora preparada para disputar la Liga de Campeones? La respuesta desde el punto de vista técnico es, obviamente, sí, pero hay que tener en cuenta que esta temporada, aunque solo sea para inscribirse en la Serie A, el Como ha podido aprovechar una laguna en el reglamento a la hora de confeccionar sus plantillas.


    En la Serie A, cada club puede inscribir una plantilla de un máximo de 25 jugadores por partido y, dentro de la plantilla, es obligatorio:

    - contar con al menos 4 jugadores formados en sus propias canteras (con edades comprendidas entre los 15 y los 21 años)

    - contar con al menos 4 jugadores formados en canteras italianas (al menos tres años, aunque no consecutivos, entre los 15 y los 21 años)


    Sin embargo, lo que marca la diferencia es la excepción relacionada con los menores de 23 años, que no tienen límites y no ocupan plazas. Esto permite al Como eludir en parte las restricciones mencionadas anteriormente.


  • LISTA DE LA CHAMPIONS, SIN EXCEPCIONES

    Sin embargo, en la Liga de Campeones el margen se reduce drásticamente, ya que no existe la excepción para los jugadores menores de 23 años, mientras que se aplican las mismas restricciones que para los jugadores «formados en el club».


    La lista de la UEFA establece:

    - un máximo de 25 jugadores, con la obligación de:

    - 8 «formados en la cantera»

    de los cuales:

    - 4 formados en el club

    - 4 formados en las categorías inferiores de la federación


    Y aquí está la regla más importante: si no tienes estos jugadores, no puedes sustituirlos y, por lo tanto, la plantilla se reduce. Solo existe una lista B para los jóvenes formados en la cantera (con dos años de permanencia) y actualizable, pero no basta para compensar.

  • UNA PLANTACIÓN QUE AÚN NO ESTÁ LISTA

    Si nos fijamos en la plantilla actual, el Como no cumpliría hoy en día plenamente los criterios de la UEFA.


    A día de hoy, la plantilla del primer equipo a disposición de Cesc Fàbregas cuenta con solo dos jugadores formados en canteras italianas: el defensa Goldaniga y el tercer portero Vigorito. Junto a ellos, en la lista de la Serie A se han incluido en varias ocasiones a varios jóvenes como Matteo Papaccioli, Cristiano De Paoli, Samuele Pisati y Lorenzo Bonsignori Goggi, todos ellos sin haber disputado ningún partido con Fàbregas.


    Por el contrario, casi la totalidad de la plantilla cumple los requisitos.


  • HACEMOS FALTA DE UN MERCADO «MADE IN ITALY»

    Precisamente por eso, en caso de clasificarse para una competición europea —y para la Liga de Campeones en concreto—, la directiva se vería prácticamente obligada a hacerlo.


    El Como debería elegir en el mercado a jugadores que aumenten el número de futbolistas italianos o, mejor aún, formados en Italia, de entre 15 y 21 años. Teniendo en cuenta la confirmación de Vigorito y Goldaniga, se necesitarían al menos dos, pero la sensación es que, por primera vez, Fábregas podría empezar a cambiar su modus operandi y empezar a fichar con fuerza en el mercado de la Serie A.


    En esencia, tras dos mercados de fichajes centrados en la cantera y en jugadores internacionales, sería necesario un reequilibrio normativo a nivel nacional.


  • ACUERDO DE LIQUIDACIÓN

    Por otra parte, el próximo mercado de fichajes podría ser el último sin las restricciones del juego limpio financiero, ya que, al participar en una competición de la UEFA, el Como entrará de pleno derecho, a lo largo de la temporada, en el ámbito de control de la Cámara de Control de la UEFA en materia de juego limpio financiero. Para marzo debería llegar un acuerdo de conciliación entre el club y la UEFA con el objetivo de regular las cuentas en un plazo de 3 o 4 años, siguiendo el modelo de lo ya hecho por la Roma o el Aston Villa.

  • ¿Y EL ESTADIO?

    Por último, otro asunto nada desdeñable es la situación relacionada con el estadio Sinigaglia. A día de hoy, las instalaciones no cumplen con los estándares de la UEFA y, en consecuencia, el Como no podría jugar en su propio campo.


    En los últimos meses se han destinado varios millones para adecuar el estadio a la normativa y que pueda ser elegido como sede de los partidos en casa del club, pero si las obras no concluyen a tiempo (situación hoy más que probable), el club ha iniciado contactos con el Udinese para el Blue Energy Stadium y con el Sassuolo para el Mapei Stadium con el fin de disputar allí los partidos en casa.


    A día de hoy, teniendo en cuenta también los posibles desplazamientos de los aficionados, el estadio de los neroverdi es el preferido por el club.

  • UN GRANDE COMO

    El Como está a punto de alcanzar un hito histórico. Pero la Champions no es solo un premio: supone dar un salto de calidad. Entre las listas de la UEFA y el juego limpio financiero, el club tendrá que demostrar que está preparado también fuera del campo. El cuento de hadas puede continuar, pero para mantenerse entre los grandes se necesitará una estructura propia de un gran club.




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