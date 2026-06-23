El Como es uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes, a la espera de la apertura oficial de las negociaciones el lunes 29 de junio. Con los ingresos de su clasificación para la Liga de Campeones, el club lariano ya mueve sus primeras piezas para dar a Cesc Fábregas una plantilla competitiva. Este jueves podría ser decisivo para convencer al Real Madrid de que ceda a Nico Paz al menos un año más, aunque el director deportivo, Ludi, tiene otros frentes abiertos.





El jueves se decidirá el futuro de Nico Paz: últimas noticias.



