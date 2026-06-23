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Cesc Fabregas ComoGetty Images

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El Como cierra el fichaje de Kaiki, que llegará a Italia para someterse a los reconocimientos médicos. Vojvoda, van der Brempt y Kempf podrían marcharse; todos ellos son objetivos para la defensa

Como
Fichajes
Cesc Fàbregas
Kaiki
Y. Couto
L. Pirola

El director deportivo Ludi busca una plantilla que afronte liga y Liga de Campeones.

El Como es uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes, a la espera de la apertura oficial de las negociaciones el lunes 29 de junio. Con los ingresos de su clasificación para la Liga de Campeones, el club lariano ya mueve sus primeras piezas para dar a Cesc Fábregas una plantilla competitiva. Este jueves podría ser decisivo para convencer al Real Madrid de que ceda a Nico Paz al menos un año más, aunque el director deportivo, Ludi, tiene otros frentes abiertos.


El jueves se decidirá el futuro de Nico Paz: últimas noticias.


  • MOVIMIENTOS EN EL EXTERIOR

    Según Sky Sport, el Como cerró su primer fichaje: el extremo zurdo Kaiki, de 2003, llega procedente del Cruzeiro a cambio de 12 millones más 2 en variables. Mañana viajará a Italia para reconocimientos y firmar su contrato. Competirá por un puesto con Álex Valle y reemplazará a Alberto Moreno, cuyo contrato vence este verano. Además, el club negocia con el Borussia Dortmund el fichaje de Yan Couto, quien ocuparía el lugar de Vojvoda o Van der Brempt, ya no prioritarios para Fábregas.

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  • IR Y VENIR DE LAS CENTRALES

    En defensa, el Como aún baraja varias opciones. Diego Carlos volverá al Fenerbache tras acabar su cesión el 30 de junio, y Kempf podría regresar a Alemania, yaque interesa al Borussia Dortmund. Además de buscar un central italiano —Pirola, del Olympiacos, está en la lista—, se mantienen las opciones de Tarik Muharemovic, del Sassuolo (con el 50 % de los derechos de reventa pertenecientes a la Juventus), y de Andrés Cuenca, joven canterano del Barcelona nacido en 2007 que despierta gran interés.