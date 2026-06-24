El Como avanza para fichar al defensa del Chelsea, mientras el Inter, campeón de la Serie A, evalúa unirse a la puja

Según Fabrizio Romano, el Como ha presentado una oferta oficial por el defensa. El equipo de la Serie A, dirigido por Cesc Fábregas, busca reforzar su plantilla tras clasificarse sorpresivamente para la próxima Liga de Campeones. Chalobah, formado en el Chelsea desde los ocho años, es uno de sus objetivos para liderar esa aventura continental.

La cifra no se ha hecho pública, pero el Chelsea valora ofertas por este canterano de Cobham. Aunque fue titular en 47 partidos la temporada pasada y marcó tres goles en la Premier, el club quiere venderlo para financiar nuevos fichajes defensivos. Su contrato vence en 2028, lo que fortalece la posición negociadora de los Blues.







