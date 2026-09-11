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¡El comienzo perfecto de Patrick! Dorgu logra una asistencia y deja la portería a cero en el debut soñado en la Champions League
Dorgu aprovecha la oportunidad en su debut europeo
Patrick Dorgu disfrutó de un memorable debut en la Liga de Campeones de la UEFA, ya que el Manchester United arrolló al Sabah, equipo azerbaiyano, por 4-0 en Old Trafford. Actuando como lateral izquierdo en lugar de Luke Shaw, que descansó, el joven defensa ofreció una actuación notable en ambas áreas del campo.
Dorgu causó un impacto inmediato al asistir a Matheus Cunha en el primer gol con un preciso centro al primer palo.
Los posteriores tantos de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez completaron una victoria plácida del Manchester United.
- APL
El lateral disfruta del ambiente eléctrico de Old Trafford
En declaraciones a MUTV tras el pitido final, Dorgu expresó su gratitud por la oportunidad de competir al más alto nivel del fútbol europeo. El defensor danés elogió el ambiente eléctrico dentro de Old Trafford en su primera experiencia en la Champions League.
Destacó tanto su contribución personal como la actuación colectiva del equipo de Michael Carrick.
«Es mi primera aparición en la Champions League, así que es una sensación increíble», afirmó Dorgu. «El ambiente fue increíble. Solo estoy agradecido por tener la oportunidad de jugar en esta competición, estoy muy contento con mi actuación y también con la del equipo».
La portería a cero supone un impulso moral en defensa
Más allá de su aportación ofensiva, Dorgu expresó una enorme satisfacción por ayudar al United a dejar su primera portería a cero de la campaña 2026-27. Después de haber encajado goles en sus recientes partidos nacionales, no conceder ante el Sabah supuso un hito vital para la zaga.
El defensa señaló que mantener la portería a cero supone un enorme impulso para el portero Senne Lammens y para toda la unidad defensiva.
«Era muy importante sumar los tres puntos y también dejar la portería a cero, porque últimamente hemos encajado muchos goles», explicó Dorgu. «Da confianza a toda la defensa y a Senne en la portería».
- Getty Images Sport
Un joven talento, listo para la prueba del derbi de Mánchester
La victoria contundente da al United el impulso ideal de cara al decisivo derbi de Mánchester del domingo contra el líder de la Premier League, el Manchester City. Dorgu cree que dejar la portería a cero ante el Sabah le vendrá bien al equipo mientras se prepara para desafíos más exigentes.
El joven aspira a dar continuidad a su destacada actuación europea mientras la competencia por un puesto se intensifica.
«Nos da confianza no solo de cara al derbi del fin de semana, sino también para los próximos partidos», concluyó Dorgu.
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