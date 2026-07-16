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«El club perfecto para mí»: Youri Tielemans aspira a «muchos títulos» en el Manchester United tras su fichaje de 35 millones de libras procedente del Aston Villa
Un nuevo capítulo en Old Trafford
El centrocampista belga, de 29 años, fichó por el Manchester United esta semana tras brillar en el Aston Villa. La directiva lo ve como un refuerzo clave para la plantilla que aspira a volver a la Liga de Campeones en 2026-27.
En su primera entrevista oficial, el belga mostró su ilusión por el proyecto del «Teatro de los Sueños»: «Es un gran paso para mí. El club vive un gran momento y siento mucha ambición», declaró a la web del club.
A por los títulos con los Red Devils
Tras ayudar al Villa a lograr su primer gran título europeo en más de cuatro décadas con su gol en la final de la Europa League contra el Friburgo, Tielemans quiere más. Cree que la actual plantilla del United tiene el talento para pelear por los mayores títulos del fútbol mundial en los próximos años.
«En el equipo hay mucha calidad y creo que este es un buen paso para mí, para seguir avanzando y, con suerte, ganar muchos títulos con el club», añadió. Su fichaje se suma al de Andrey Santos, procedente del Chelsea, y refuerza las opciones del United en el centro del campo.
Dejando un legado en Villa Park
Tielemans deja Villa Park tras 134 partidos, 10 goles y 24 asistencias. Su trabajo defensivo fue clave para Unai Emery: en la temporada 2025-26 lideró al equipo con 36 entradas, muestra de su equilibrio de habilidades para el Manchester.
El internacional belga, de 29 años, se considera un jugador completo y listo para dar el siguiente paso en su carrera. «Tengo mucha experiencia y quiero ganar, por eso este es el club perfecto para mí», explicó.
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Un líder nato en el campo
La llegada de Tielemans refuerza el liderazgo del equipo. El centrocampista ya fue capitán del Anderlecht en Europa siendo adolescente y este verano llevó la cinta de Bélgica en el Mundial de Norteamérica, por delante de De Bruyne y Courtois, lo que muestra su autoridad en el campo.
«Estoy muy contento e ilusionado por empezar, conocer a mis compañeros y saltar al campo juntos», añadió, con la mirada puesta en su nueva etapa en el club. El United debutará en la Premier League 2026-27 el 22 de agosto visitando al recién ascendido Hull City.
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