«El club perfecto para mí»: Youri Tielemans aspira a «muchos títulos» en el Manchester United tras su fichaje de 35 millones de libras procedente del Aston Villa

El centrocampista belga, de 29 años, fichó por el Manchester United esta semana tras brillar en el Aston Villa. La directiva lo ve como un refuerzo clave para la plantilla que aspira a volver a la Liga de Campeones en 2026-27.

En su primera entrevista oficial, el belga mostró su ilusión por el proyecto del «Teatro de los Sueños»: «Es un gran paso para mí. El club vive un gran momento y siento mucha ambición», declaró a la web del club.



