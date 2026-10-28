Hay situaciones en el mundo del fútbol difíciles de entender, y la situación de Gavi empieza a ser una de ellas. El centrocampista del Barcelona ha pasado de ser un jugador clave a tener un papel casi simbólico. Es cierto que las lesiones explican parte de su ausencia, pero ya no bastan para justificar esta situación, que ahora resulta preocupante tras su recuperación física.

Se suponía que este iba a ser el año de su regreso decisivo. Después de una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante meses y de una recaída que retrasó su vuelta, Gavi tenía por delante una temporada completa para recuperar su nivel habitual, la regularidad en su rendimiento y su papel de líder.

Hoy, ya recuperado físicamente y listo para competir, sus minutos de juego son mucho menores de lo que cabría esperar de un jugador con su talento. Apenas ha disputado 191 minutos esta temporada en todas las competiciones, una cifra que refleja con claridad hasta qué punto ha disminuido su importancia en los planes del equipo.