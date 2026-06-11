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El cielo, un enemigo implacable... Las pesadillas acechan a las selecciones del Mundial de 2026

FEATURES
Analysis
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
México
Sudáfrica
EE. UU.
Canadá

Antes del pitido inicial del Mundial 2026, hoy jueves, las selecciones afrontan un desafío fuera del campo.

El torneo, que acogerán Estados Unidos, Canadá y México, será el más grande en número de selecciones y sedes, pero también el más exigente física y logísticamente para los jugadores.

Mientras los aficionados analizan grupos y estrellas, crecen las advertencias sobre las enormes distancias entre los estadios, que obligarán a algunas selecciones a viajar miles de kilómetros en pocos días.

En esta edición sin precedentes, los desplazamientos podrían ser tan decisivos como la habilidad y la táctica, convirtiendo a los vuelos en un rival más en la lucha por el título.

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  • FBL-WC-2026-FRA-ARRIVALAFP

    Un Mundial intercontinental dentro de un mismo continente

    El Mundial 2026 será el de mayor extensión geográfica de la historia, con partidos en 16 ciudades desde el norte de Canadá hasta el sur de Estados Unidos, pasando por México.

    Esta amplia dispersión obliga a las selecciones a preparar no solo lo técnico y físico, sino también los desplazamientos.

    Además, como el sorteo no se rige solo por criterios geográficos, algunas selecciones podrían viajar miles de kilómetros entre un partido y otro, sumando cerca de un billón de kilómetros aéreos en total. Así, la fase de grupos se convertirá en una carrera logística antes que en una mera competición deportiva.


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  • Un alto coste físico

    Los constantes desplazamientos entre las tres ciudades y países no solo complican la logística, sino que también provocan un gran desgaste físico en los jugadores.

    Los largos vuelos dificultan la recuperación muscular, esencial en un torneo con partidos tan seguidos.

    Además, el cambio horario altera el sueño y la concentración, desajustando el reloj biológico.

    En un torneo de esta envergadura, detalles como las horas de sueño y la rapidez de la recuperación pueden marcar la diferencia entre la clasificación y una eliminación temprana, lo que agrava las preocupaciones sobre el impacto real de las distancias en el rendimiento en la cancha.

  • Las distancias amenazan la equidad competitiva

    La configuración geográfica del torneo genera dudas sobre la equidad: algunos equipos juegan en una zona cercana, mientras que otros deben viajar mucho en el mismo periodo. Esta diferencia otorga una ventaja indirecta en preparación, recuperación y gasto energético.

    Con un torneo cada vez más extenso, expertos advierten que los desplazamientos y el cansancio podrían influir en los resultados, convirtiendo la distancia en un rival invisible.

    Así, aunque se espera que el Mundial de 2026 sea excepcional en organización, público y repercusión, el mayor reto será la capacidad de las selecciones para adaptarse a una realidad impuesta por la geografía antes que por el fútbol.

    Entre aeropuertos, hoteles y estadios lejanos, la forma física y la resistencia a los viajes serán clave. En un torneo de dimensiones inéditas, el éxito no se medirá solo en goles y victorias, sino también en los kilómetros superados para alcanzar el podio.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    Retos climáticos

    Los largos desplazamientos no serán el único desafío: las selecciones afrontarán condiciones climáticas muy distintas de una ciudad a otra.

    Un equipo puede jugar en un ambiente húmedo y caluroso en una ciudad estadounidense, y pocos días después enfrentarse a un clima más frío en Canadá. Esta variabilidad desafía a los cuerpos técnicos y médicos, que deben diseñar programas específicos para adaptarse rápido a los cambios de temperatura, humedad y altitud.

    La adaptación climática se ha vuelto tan crucial como la preparación táctica, sobre todo por la mayor exigencia física de los partidos y los constantes viajes.

  • El fantasma de las tormentas

    El Mundial 2026 no solo afronta largas distancias y agotamiento físico, sino también riesgos climáticos que podrían interrumpir los partidos.

    En los últimos años, Estados Unidos ha sufrido tormentas eléctricas, lluvias torrenciales, alertas por rayos y vientos fuertes. Estos fenómenos activan protocolos que pueden suspender o aplazar los partidos para proteger a jugadores y aficionados.

    Ya se vio en la Copa Mundial de Clubes de 2025, cuando algunos partidos se interrumpieron o aplazaron por el clima.

    Al celebrarse en múltiples ciudades con climas distintos, crece el riesgo de que estos escenarios se repitan.

    Los pronósticos advierten de que el verano en Norteamérica registra numerosas tormentas eléctricas, lo que obliga a los organizadores a garantizar la continuidad del torneo. además de afectar la concentración de los jugadores y el ritmo de los partidos, sin olvidar la confusión que generaría en las estrategias de las selecciones.

    Si se repiten los aplazamientos o las interrupciones, el problema no afectará solo a la organización, sino también a la calidad del torneo: los partidos con largas pausas pierden ritmo y entusiasmo, y la experiencia de aficionados en estadios y espectadores cae.

    Así, el clima podría ser uno de los factores clave del torneo y añadir un nuevo obstáculo a la emoción del mayor Mundial de la historia.

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