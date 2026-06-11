El cielo, un enemigo implacable... Las pesadillas acechan a las selecciones del Mundial de 2026

Antes del pitido inicial del Mundial 2026, hoy jueves, las selecciones afrontan un desafío fuera del campo.

El torneo, que acogerán Estados Unidos, Canadá y México, será el más grande en número de selecciones y sedes, pero también el más exigente física y logísticamente para los jugadores.

Mientras los aficionados analizan grupos y estrellas, crecen las advertencias sobre las enormes distancias entre los estadios, que obligarán a algunas selecciones a viajar miles de kilómetros en pocos días.

En esta edición sin precedentes, los desplazamientos podrían ser tan decisivos como la habilidad y la táctica, convirtiendo a los vuelos en un rival más en la lucha por el título.

Lee también: Por primera vez... Un acontecimiento histórico en la inauguración del Mundial







