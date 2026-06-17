Los anfitriones comenzaron el torneo con una histórica victoria por 4-1 sobre su rival sudamericano. Christian Pulisic brilló antes de ser sustituido al descanso, y el delantero del Mónaco, Folarin Balogun, marcó dos goles.

El equipo de Mauricio Pochettino se llevó una merecida y contundente victoria, y Reyna puso la guinda al salir del banquillo para marcar un gol espectacular en los últimos instantes.

En el octavo minuto de descuento, el mediapunta de 23 años controló en la frontal, avanzó un par de pasos y soltó un disparo de trivela con el exterior de la derecha que superó la estirada de Orlando Gill.

Nunca ha habido dudas sobre su talento, aunque los problemas físicos le han impedido mostrarlo con más regularidad.