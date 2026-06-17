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Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty
Chris Burton

Traducido por

«El cielo es el límite» para Gio Reyna, quien recibió el consejo de siempre de Kasey Keller tras su golazo en el Mundial contra Paraguay

G. Reyna
USA
World Cup
USA vs Paraguay
USA vs Australia

A Gio Reyna le han dicho que «el cielo es el límite» por su potencial, pero la estrella de la selección masculina de Estados Unidos ya conoce ese consejo mientras busca explotar al máximo su talento. El exinternacional estadounidense Kasey Keller, amigo íntimo de la familia Reyna, ha dicho a GOAL que el jugador debe ser más regular tras marcar un golazo contra Paraguay en el Mundial de 2026.

  • Reyna marcó un impresionante gol de trivela contra Paraguay

    Los anfitriones comenzaron el torneo con una histórica victoria por 4-1 sobre su rival sudamericano. Christian Pulisic brilló antes de ser sustituido al descanso, y el delantero del Mónaco, Folarin Balogun, marcó dos goles.

    El equipo de Mauricio Pochettino se llevó una merecida y contundente victoria, y Reyna puso la guinda al salir del banquillo para marcar un gol espectacular en los últimos instantes.

    En el octavo minuto de descuento, el mediapunta de 23 años controló en la frontal, avanzó un par de pasos y soltó un disparo de trivela con el exterior de la derecha que superó la estirada de Orlando Gill.

    Nunca ha habido dudas sobre su talento, aunque los problemas físicos le han impedido mostrarlo con más regularidad.

    • Anuncios
  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Reyna busca más regularidad con su club y la selección.

    Al preguntarle por la destacada actuación de Reyna y la promesa de más, el exportero de la selección estadounidense Keller —mientras los aficionados se preguntan quién ganará el Mundial 2026— dijo a GOAL: «Eso es lo que esperamos. Esperamos verlo semana tras semana. La otra pregunta es: ¿por qué aún no sucede así?

    Me hizo ilusión su fichaje por el Gladbach, donde yo jugué, porque creí que le aportaría mucho. Tuvo minutos, sufrió una lesión y al final de la temporada volvió a jugar.

    Estoy seguro de que nadie está más frustrado que Gio. Su familia se quedará en mi casa para el partido contra Seattle. Lo conozco desde que nació y estoy muy unido a Claudio. Su talento no tiene límites; solo necesita un empujón para ser regular y asegurarse un puesto en el campo».


  • ¿Baza o titular? El papel de Reyna en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos viaja a Washington para enfrentar a Australia el viernes. Tras reunirse con la familia Keller, Reyna aspira a recuperar un papel protagónico en los planes de Pochettino.

    Al ser preguntado si ahora se adapta mejor a un papel de revulsivo —dado que jugadores como Weston McKennie, Tyler Adams y Malik Tillman aportan más energía y tenacidad en el centro del campo—, Keller añadió una baza que aún podría jugarse en los primeros compases de un partido del Mundial: «Estoy seguro de que él también entiende que, por la razón que sea, simplemente no ha tenido los minutos necesarios para pensar que está preparado para jugar todo el partido.

    “Si alguien se lesiona, no habrá problema: Gio puede encajar allí cómodamente, por ejemplo, si Tillman se lesionara.

    «Todos hemos estado en esa situación: estás preparado, te sientes listo, pero los que están delante tuyo juegan muy bien. Solo hay que esperar el momento».

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El palmarés de Reyna: partidos internacionales y goles con la selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    Reyna ya suma 39 partidos y diez goles con la selección absoluta. Quiere más y trabaja para mejorar.

    Disputará muchos minutos en lo que queda de Mundial, pues la selección estadounidense aspira a llegar lejos en casa, y la temporada 2026-27 podría traerle un giro de suerte en el Borussia Mönchengladbach que le permita cumplir las expectativas.

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