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Reigan Heskey Manchester CityGetty
Chris Burton
Traducido por

«El cielo es el límite»: cómo Reigan Heskey se está asentando en el Colonia tras su traspaso desde el Manchester City, mientras su padre, el exdelantero de Inglaterra Emile, explica cómo sería el éxito para el atacante de 18 años

R. Heskey
Bundesliga
Manchester City
FC Colonia
Inglaterra U19

Emile Heskey ha explicado a GOAL cómo es el éxito para su hijo Reigan después de cambiar el Manchester City por un nuevo reto en Alemania con el Koln. A sus 18 años, el talentoso delantero ha salido de su zona de confort. Hay muchos obstáculos profesionales y personales que superar en la Bundesliga, pero «el techo está donde él quiera».

  • Heskey dejó el Manchester City en una operación valorada en hasta 7 millones de libras.

    Heskey espera seguir los pasos de su padre, exdelantero del Leicester, Liverpool y Aston Villa. Emile saboreó los éxitos en la FA Cup, la League Cup y la Copa de la UEFA durante su carrera, además de sumar 62 internacionalidades con la selección absoluta de Inglaterra.

    Reigan ya ha brillado con Inglaterra en las categorías sub-17 y sub-18, participando en un torneo de la Copa del Mundo en 2025, y se considera que ha heredado útiles rasgos familiares como la velocidad, la potencia y la capacidad de definición.

    Esas cualidades le permitieron llamar la atención en la famosa cantera del City, y debutó en competición oficial junto a su hermano Jaden en un partido de la Carabao Cup contra el Huddersfield en septiembre de 2025.

    Con su camino hacia la regularidad en el primer equipo bloqueado por internacionales contrastados, mientras buscaba un papel en la banda izquierda, se tomó la decisión de volar del nido y emprender un nuevo comienzo durante el verano de 2026.

    Se acordó con el Koln un paquete de traspaso que podría alcanzar los 7 millones de libras (9 millones de dólares). Heskey ha ido entrando poco a poco en la dinámica de su nuevo club y, hasta la fecha, solo ha disputado una aparición como suplente de 15 minutos.

    Sin embargo, todavía se está adaptando y sigue confiando en que con el tiempo alcanzará todo su potencial. Esa es una opinión que comparte su padre, un hombre que sabe muy bien lo que es aprender el oficio y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan a una edad temprana.

  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    Cómo Heskey se ha asentado en la Bundesliga

    El exinternacional inglés Heskey, que habló en asociación con el programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase, que está ofreciendo acceso gratuito a titulaciones de entrenador a personas de entornos de bajos ingresos en todo el Reino Unido, dijo a GOAL, al ser preguntado por cómo se ha adaptado Reigan en Alemania: «Le está encantando ahora mismo. Lo está encontrando difícil porque, obviamente, entra y sale del equipo. Y, obviamente, es un idioma diferente, tiene que aprenderlo, etcétera. Un país diferente. Pero también está disfrutando de esa parte.

    «Solo es joven, así que está en la convocatoria. Y puede volver, está con la sub-19 [de Inglaterra]. Así que estará con algunos de sus amigos y cosas así. Así que podrá disfrutar de eso.

    «Pero pronto tiene que empezar a ganarse un sitio en el primer equipo. Una vez que empiece a hacerlo, el cielo es el límite para él. Porque no está lejos de mi tamaño. Todavía tiene mucho por crecer».

    Heskey añadió, al ser preguntado si los minutos acumulados son el indicador obvio del éxito para Reigan durante su campaña de debut en el Koln: «Sí, minutos de juego. Creo que si puede sumar entre 15 y 20 partidos, creo que eso es algo positivo. Quizá entre 10 y 15 contribuciones de gol sea positivo».

  • Por qué Heskey dejó el Manchester City y se fue a Alemania

    Heskey, que siguió con interés durante el verano el recorrido de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial 2026, ha estado en St George’s Park con Chase para hablar de cómo el impacto de la trayectoria de Inglaterra en el torneo insignia de la FIFA está inspirando a una nueva generación a plantearse el entrenamiento de fútbol como carrera.

    El programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase está ofreciendo una vía para que más personas se introduzcan en el entrenamiento de fútbol, al proporcionar acceso totalmente financiado a titulaciones introductorias de entrenador y becas profesionales de formación para personas de bajos ingresos de todo el Reino Unido.

    Heskey ya había contado a GOAL por qué Reigan dejó Manchester para trabajar con distintos técnicos que puedan ayudarle a desarrollar su juego: “Creo que con 17 o 18 años, si estás preparado para jugar en el primer equipo y no estás teniendo esa oportunidad, y en Inglaterra inevitablemente no la vas a tener, tienes que irte a algún sitio donde haya un historial contrastado. Alemania parece tener un historial contrastado.

    “En nuestro sistema juvenil, a nivel de selecciones inferiores, tenemos algunos jugadores fantásticos. Los alemanes lo han visto una y otra vez con estos jugadores. ¿Por qué no se nos da la oportunidad en Inglaterra?

    “No deberíamos tener que ir necesariamente a Alemania, no deberíamos tener que ir necesariamente a Bélgica, no deberíamos tener que ir necesariamente a Francia. Eso es lo que está pasando. En Inglaterra estamos comprando jugadores de Francia, de Alemania, con 20 o 21 años. Nosotros tenemos jugadores de 20 o 21 años contra los que hemos estado jugando con regularidad a nivel internacional y a los que hemos ganado.

    “Y esa generación, con Sancho, Phil Foden, esa generación, creo que también estaba Marc Guehi, estaba considerada la mejor de Europa. Pero no se nos han dado las oportunidades. Marc Guehi estaba en el Chelsea, no tuvo una oportunidad en el Chelsea, tuvo que irse.

    “Pero los demás sí están teniendo una oportunidad en su propio país. Y lo entiendo porque en Inglaterra tenemos la liga más grande y posiblemente la mejor liga. Pero nuestros chicos nunca van a tener la oportunidad.

    “Mi hijo [Jaden] tiene 20 años, pronto 21. Yo me fui al Liverpool con 22 después de jugar cinco temporadas [en el Leicester]. Así que ahora tenemos demasiados chicos a los que, no diría que se les está frenando, pero se están perdiendo años importantes de aprendizaje con 18, 19 o 20 años para jugar con el sub-21, lo cual no te aporta nada. Salvo el EFL Trophy, que está bien. Me gusta, me gusta mucho, pero son dos partidos”.

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  • Los entrenadores deben sacar todo el potencial

    Reigan Heskey aspira a demostrar su valía en el Koln, asegurándose allí un puesto en el primer equipo que le permita finalmente competir por el reconocimiento internacional absoluto. Desde luego, tiene la capacidad para seguir ese camino.

    Por ahora, Inglaterra, con el seleccionador alemán Thomas Tuchel al mando, está centrada en la UEFA Nations League 2026-27. Después de una contundente victoria por 7-0 sobre Croacia en su último partido, recibirá el martes a Chequia.

    Para más información sobre el programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase, visite: Programa de formación de entrenadores de fútbol de Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/