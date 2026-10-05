Heskey espera seguir los pasos de su padre, exdelantero del Leicester, Liverpool y Aston Villa. Emile saboreó los éxitos en la FA Cup, la League Cup y la Copa de la UEFA durante su carrera, además de sumar 62 internacionalidades con la selección absoluta de Inglaterra.
Reigan ya ha brillado con Inglaterra en las categorías sub-17 y sub-18, participando en un torneo de la Copa del Mundo en 2025, y se considera que ha heredado útiles rasgos familiares como la velocidad, la potencia y la capacidad de definición.
Esas cualidades le permitieron llamar la atención en la famosa cantera del City, y debutó en competición oficial junto a su hermano Jaden en un partido de la Carabao Cup contra el Huddersfield en septiembre de 2025.
Con su camino hacia la regularidad en el primer equipo bloqueado por internacionales contrastados, mientras buscaba un papel en la banda izquierda, se tomó la decisión de volar del nido y emprender un nuevo comienzo durante el verano de 2026.
Se acordó con el Koln un paquete de traspaso que podría alcanzar los 7 millones de libras (9 millones de dólares). Heskey ha ido entrando poco a poco en la dinámica de su nuevo club y, hasta la fecha, solo ha disputado una aparición como suplente de 15 minutos.
Sin embargo, todavía se está adaptando y sigue confiando en que con el tiempo alcanzará todo su potencial. Esa es una opinión que comparte su padre, un hombre que sabe muy bien lo que es aprender el oficio y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan a una edad temprana.