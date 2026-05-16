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«El chico de Manchester»: Ryan Giggs respalda el fichaje de Cole Palmer, del Chelsea, por el Manchester United
Los «Red Devils» se fijan en una estrella de Stamford Bridge
El United busca reforzar su ataque para el mercado de verano y, según informes, Palmer es su principal objetivo. Pese a haber invertido 200 millones de libras en delanteros como Benjamin Sesko, el club quiere más profundidad de élite. El aficionado de toda la vida del United estaría dispuesto a fichar por Old Trafford ante su creciente frustración en el oeste de Londres. Sin embargo, el Chelsea parte con ventaja en las negociaciones.
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Giggs respalda la campaña de fichajes
En el programa de YouTube «Rio Ferdinand Presents», Giggs valoró muy positivamente a su excompañero y afirmó que encajaría en el Old Trafford.
Giggs afirmó: «Sí, encajaría, es de Manchester. ¿Dónde jugaría, con Bruno [Fernandes] como mediapunta? Quizá en la derecha. Hablamos de [Rasmus] Hojlund y [Benjamin] Sesko, pero solo Bruno crea ocasiones constantemente.
¿Y si Bruno tiene un mal día o se lesiona? Se necesitan tres o cuatro jugadores en la plantilla que puedan crear ocasiones para que estos jugadores metan el balón en la portería».
Palmer resta importancia a los rumores sobre su salida
Pese a los rumores sobre su regreso a Manchester, Palmer ha asegurado que se siente cómodo en la capital.
En una entrevista con The Guardian, afirmó: «Todo el mundo habla. Cuando lo veo, me río. Manchester es mi hogar, toda mi familia está allí, pero no lo echo de menos. Quizás lo extrañe si paso tres meses sin ir, pero al llegar pienso que allí no hay nada para mí».
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Partido de exhibición en Wembley antes de la ventana de fichajes
Palmer afronta una prueba inmediata: jugar con el Chelsea contra su exequipo, el Manchester City, en la final de la FA Cup este sábado en Wembley. Tras una temporada complicada por lesiones musculares y una fractura en un dedo del pie, el delantero llega con la meta de aumentar sus diez goles y tres asistencias en 31 partidos esta temporada. Tras la final, se hablará de su futuro, pues el Chelsea insiste en que no lo venderá antes de 2033.