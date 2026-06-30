Berhalter, tras cerrar el fichaje, explicó que el club llevaba tiempo trabajando para conseguir la firma del internacional polaco y destacó que el traspaso beneficiaba a ambas partes. También elogió los logros de Lewandowski, a quien describió como el mejor delantero de la era moderna.

«El interés comenzó en enero de [20]25», declaró Berhalter a ESPN. «Ahora, en junio de [20]26, por fin lo cerramos. Fuimos perseverantes y mantuvimos el contacto con él y su representante. Es una gran oportunidad para Robert y para Chicago.

«Es raro que alguien triunfe en todos lados, y ese es el historial de Robert. No solo gana el equipo, sino que él rinde a un nivel muy alto. En los últimos 15 años, nadie en las cinco grandes ligas ha marcado más goles que Robert. Es el mejor delantero de esta generación. No creo que haya habido un delantero mejor en la última década y media que Robert Lewandowski».







