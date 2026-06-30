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El Chicago Fire confirma el fichaje de Robert Lewandowski; el exdelantero del Barcelona podría debutar en la MLS frente a Thomas Müller
Chicago por fin consigue su fichaje estrella
El Chicago Fire ha anunciado el fichaje de Lewandowski. Berhalter reveló que el club empezó a negociar en enero de 2025 y mantuvo contacto continuo con el delantero y sus representantes hasta cerrar el acuerdo. A pesar del interés de clubes de la Liga Profesional de Arabia Saudí y de Europa, Lewandowski optó por fichar por el Chicago.
El exdelantero del Barcelona, autor de 120 goles en 193 partidos, reforzará el ataque del Fire en su lucha por el éxito en la MLS.
Berhalter elogia la trayectoria de Lewandowski
Berhalter, tras cerrar el fichaje, explicó que el club llevaba tiempo trabajando para conseguir la firma del internacional polaco y destacó que el traspaso beneficiaba a ambas partes. También elogió los logros de Lewandowski, a quien describió como el mejor delantero de la era moderna.
«El interés comenzó en enero de [20]25», declaró Berhalter a ESPN. «Ahora, en junio de [20]26, por fin lo cerramos. Fuimos perseverantes y mantuvimos el contacto con él y su representante. Es una gran oportunidad para Robert y para Chicago.
«Es raro que alguien triunfe en todos lados, y ese es el historial de Robert. No solo gana el equipo, sino que él rinde a un nivel muy alto. En los últimos 15 años, nadie en las cinco grandes ligas ha marcado más goles que Robert. Es el mejor delantero de esta generación. No creo que haya habido un delantero mejor en la última década y media que Robert Lewandowski».
Todas las miradas en su debut en la MLS
Berhalter confirmó que el club gestionará con cuidado la preparación física de Lewandowski antes de incorporarlo a la MLS. Si todo va según lo previsto, Lewandowski podría enfrentarse a su antiguo compañero en el Bayern de Múnich, Müller, que juega en los Vancouver Whitecaps, en uno de los partidos más emocionantes de julio.
«Sin duda merece la pena esperarle. Queremos ser cautelosos con su carga de trabajo, pero él quiere jugar y nosotros queremos alinearlo. Usará las próximas dos semanas para ponerse en forma y coger ritmo, y luego debutará, esperamos, el 16 de julio».
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Se reaviva la rivalidad con Messi
La llegada de Lewandowski reaviva su rivalidad con Lionel Messi, ahora en el Inter de Miami. Ambos se medirán en la Conferencia Este, aunque su posible duelo del 22 de julio aún depende de los compromisos internacionales de Messi y de la forma física de Lewandowski.
Con 344 goles con el Bayern y dos premios FIFA al Mejor Jugador, es uno de los fichajes más destacados de la liga. Chicago, tercero en la Conferencia Este, confía en que su olfato goleador les lleve a la MLS Cup, esquiva desde 1998.