El Chicago Fire busca fichar a Leon Goretzka y Robert Lewandowski, exjugadores del Bayern de Múnich, en un posible doble fichaje sensacional

El Fire tendría un rompecabezas salarial si ficha a Goretzka y Lewandowski: la MLS limita los jugadores designados, así que uno debería firmar sin esa etiqueta, ya sea de entrada o mediante un contrato escalonado.

Hay un precedente reciente: Thomas Müller fichó por los Vancouver Whitecaps en 2025 con un contrato no DP, con opción a convertirse en DP en 2026.

La MLS está en receso por el Mundial y reiniciará el 16 de julio.