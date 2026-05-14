El Chelsea y Roc Nation anunciaron el jueves una alianza para contar historias culturales. El objetivo es situar al club en la intersección entre fútbol, música, cultura y entretenimiento, y así ampliar su alcance en Estados Unidos y en las principales plataformas.

Juntas crearán campañas que aprovechen la cultura pop para consolidar a Chelsea como marca deportiva y de estilo de vida.