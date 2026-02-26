El Chelsea y la selección inglesa reciben una grave advertencia sobre el agotamiento de Cole Palmer antes del Mundial de 2026

El ejecutivo de la PFA también ha revelado su empatía por Palmer, a pesar de su asombroso salario en el Chelsea, y por los mejores jugadores de toda Europa, que se enfrentan repetidamente a lesiones debido a la apretada agenda.

Añadió: «Esta es la realidad. Uno se pregunta si esto es lo que queríamos como industria. No estoy seguro. Creo que a veces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y comprender que, en ocasiones, menos es más.

La gente dice que es millonario, sí, lo es, pero eso no te da un pulmón o una pierna extra, y llegas a un punto en el que piensas: "Quiero ver a Cole Palmer en el campo porque es él quien me hace soñar".

«Y la realidad es que los aficionados pagan ahora mismo el 100 % de la entrada y, muchas veces, si tienen suerte, disfrutan del 70 % del espectáculo, o del 60 %, porque los jugadores empiezan a regularse a sí mismos.

La Premier League es el mejor producto en términos de fútbol, ganan más de 4000 millones de libras por 38 partidos. Así que seguramente hay un elemento de valoración de la escasez. La Navidad es bonita porque no es todos los martes y creo que tenemos que descubrir eso, porque pensábamos que en el fútbol más es más y, a veces, menos es más.

Cuando miro la última ventana internacional y veo que (Jude) Bellingham está fuera, Lamine Yamal está fuera por un lado, Lucy Bronze está fuera, ¿es este el fútbol que queremos ver? Porque, francamente, la gente no quería gastar dinero solo para ver jugar a alguien como yo».