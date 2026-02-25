El Chelsea y el West Ham descubren las sanciones de la FA tras la fea trifulca provocada por el enfrentamiento entre Adama Traoré, Marc Cucurella y Joao Pedro

Tras una revisión exhaustiva de las imágenes del partido y del informe del árbitro, la FA confirmó que ambos clubes no lograron garantizar que sus jugadores se comportaran de manera ordenada. Un portavoz de la FA detalló los cargos específicos y las multas resultantes en un comunicado publicado el miércoles.

El comunicado oficial de la FA decía lo siguiente: «El Chelsea y el West Ham United han sido multados con 325 000 y 300 000 libras esterlinas, respectivamente, por un enfrentamiento masivo en el que se vieron involucrados sus jugadores durante el partido de la Premier League disputado el sábado 31 de enero de 2026. Ambos clubes admitieron que no lograron garantizar que sus jugadores se comportaran de manera adecuada y no provocadora en torno al minuto 90. Una comisión reguladora independiente impuso estas multas tras una audiencia». Esta decisión supone una severa advertencia a ambos equipos londinenses en relación con su futura conducta en el terreno de juego.