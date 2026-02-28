El Chelsea sufre un duro golpe en sus aspiraciones de Champions League, ya que se ha concedido al PSG, su rival en octavos de final, una solicitud especial para el calendario

El PSG tenía previsto enfrentarse al Nantes el fin de semana del 13 al 15 de marzo, pero solicitó a la división francesa que el partido se trasladara a mediados de abril. Esto significa que los parisinos tendrán cinco días sin jugar entre la visita inicial del Chelsea al Parque de los Príncipes el 11 de marzo y el partido de vuelta en Stamford Bridge el 17 de marzo.

Esto supone un duro golpe para los Blues, que tendrán que recibir al Newcastle el sábado entre ambos partidos. También supondrá un quebradero de cabeza para Liam Rosenior, que tendrá que rotar su alineación titular en tres partidos en ocho días, lo que podría costarles un resultado en la competición europea o puntos en la Premier League.

No es la primera vez que se concede esta petición al PSG. Los deseos del club se vieron facilitados en numerosas ocasiones la temporada pasada y ayudaron al equipo de Luis Enrique a mantenerse fresco en su imparable carrera hacia la corona europea. Otros equipos franceses también han recibido favores similares en el pasado cuando han llegado lejos en las competiciones continentales.