Según TEAMtalk, el Chelsea ha identificado al central del Brighton Vuskovic como un objetivo prioritario de mercado. El joven de 19 años se está consolidando rápidamente como uno de los mejores defensas jóvenes de Europa tras una fulgurante progresión.

El Chelsea sigue de cerca al talentoso internacional croata, pero se enfrenta a una batalla monumental por hacerse con su fichaje. Las potencias europeas Bayern de Múnich y Barcelona también han mostrado un interés importante en el prometedor adolescente.

Vuskovic solo llegó al Amex Stadium procedente del Tottenham en el reciente mercado de fichajes de verano. Sin embargo, sus sobresalientes actuaciones iniciales ya han captado la atención de los clubes más grandes del continente.