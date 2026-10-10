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El Chelsea se suma a la carrera por la joya del Brighton Luka Vuskovic mientras su valor de mercado se dispara hasta los 65 millones de euros
El Chelsea apunta a la estrella emergente del Brighton
Según TEAMtalk, el Chelsea ha identificado al central del Brighton Vuskovic como un objetivo prioritario de mercado. El joven de 19 años se está consolidando rápidamente como uno de los mejores defensas jóvenes de Europa tras una fulgurante progresión.
El Chelsea sigue de cerca al talentoso internacional croata, pero se enfrenta a una batalla monumental por hacerse con su fichaje. Las potencias europeas Bayern de Múnich y Barcelona también han mostrado un interés importante en el prometedor adolescente.
Vuskovic solo llegó al Amex Stadium procedente del Tottenham en el reciente mercado de fichajes de verano. Sin embargo, sus sobresalientes actuaciones iniciales ya han captado la atención de los clubes más grandes del continente.
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Enorme beneficio para el Brighton
Todo apunta a que el Brighton está a punto de registrar otro enorme beneficio económico si decide vender a su último prodigio defensivo. El club de la costa sur pagó, según las informaciones, 46 millones de libras por Vuskovic hace apenas un par de meses.
Su valor de mercado se ha disparado desde una cesión enormemente exitosa en el Hamburgo la temporada pasada. Los datos de Transfermarkt muestran que su tasación era de apenas 18 millones de euros hace un año, pero esa cifra se ha disparado ahora hasta unos impresionantes 65 millones de euros.
Parece completamente inevitable que Vuskovic acabe consiguiendo un traspaso de primer nivel. Todo indica que seguirá los lucrativos pasos de varias estrellas de primer perfil que han salido del Amex.
Una vía de traspaso conocida
La red de captación de élite del Brighton descubre de forma constante talento global mucho antes de que sus rivales más ricos se den cuenta. Esta estrategia, muy eficaz, le ha permitido fichar y desarrollar a algunos de los jóvenes talentos más ilusionantes del mundo
El Brighton presume de un historial increíble a la hora de generar enormes ingresos por traspasos a partir de estas inversiones inteligentes. Moises Caicedo, Joao Pedro, Alexis Mac Allister y Carlos Baleba destacan como algunos de sus casos de éxito más espectaculares en el mercado
El Chelsea conoce bien esta contrastada fábrica de talento. El club londinense ya pescó en el Brighton para fichar tanto a Caicedo como a Pedro en los últimos tiempos, por lo que otro movimiento costoso por Vuskovic sería un paso muy lógico.
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Una decisión crucial está por llegar
El Bayern será un rival duro si el Chelsea decide formalizar su interés en los próximos meses. Según se informa, el gigante de la Bundesliga ha convertido al adolescente en un objetivo a largo plazo después de seguir de cerca su impresionante progresión en Alemania.
Vuskovic debe sopesar ahora cuidadosamente sus opciones de futuro mientras planifica la siguiente fase de su carrera. Por ahora, el central seguirá totalmente centrado en sus actuales obligaciones bajo la dirección del Brighton.
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