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El Chelsea se prepara para un cambio radical en su estrategia de fichajes, ya que Liam Rosenior da pistas sobre las cualidades clave que buscarán los Blues
Actúa para lograr un impacto inmediato
Durante varias ventanas de fichajes, la política de fichajes del Stamford Bridge se ha caracterizado por un mandato estricto: hacerse con los mejores talentos emergentes del mundo. Esta política trajo a Londres a jugadores como Cole Palmer y Enzo Fernández, como inversiones a largo plazo destinadas a revalorizarse, al tiempo que se cumplían las normas del Juego Limpio Financiero. Sin embargo, esa rígida filosofía se está modificando tras una serie de revisiones internas. El experto en fichajes Fabrizio Romano indica que el club está ahora abierto a incorporar jugadores capaces de tener un impacto inmediato, asegurando que la plantilla ya no dependa exclusivamente de promesas en desarrollo que requieren un tiempo considerable para adaptarse a la Premier League.
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Rosenior busca liderazgo
Este cambio de rumbo se produce tras la humillante eliminación de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain. Tras esa derrota por un marcador global de 8-2, Marc Cucurella se mostró muy crítico con la falta de experiencia del equipo en partidos importantes, una opinión con la que han coincidido tanto la directiva como una afición frustrada. En declaraciones previas al partido de la FA Cup que enfrentará a los Blues contra el Port Vale, Rosenior confirmó que sus conversaciones con la directiva se han centrado en la personalidad más que en el mero potencial. El entrenador está dando prioridad a «buenas personas» que puedan lidiar con las exigencias emocionales de un entorno de alta presión.
«Traer jugadores con estabilidad emocional, incorporar personas con buen carácter, que en los momentos difíciles sepan lo que hay que hacer para ganar en esos momentos difíciles», explicó Rosenior. «Hemos mantenido conversaciones muy positivas con la propiedad y los directores de apoyo sobre lo que haremos en verano. Y también hemos hablado con algunos jugadores del grupo, que están muy, muy contentos con la dirección que vamos a tomar».
Cómo fortalecer la columna vertebral
Se espera que la directiva del club se centre en tres áreas concretas para poner en práctica esta nueva visión. Según Sky Sports, los Blues se han fijado como objetivo fichar a un nuevo defensa central con experiencia y a un centrocampista, aunque tampoco se descarta la incorporación de un nuevo portero, ya que el club busca reforzar el núcleo de la plantilla. Por su parte, Romano ha señalado que los Blues buscan jugadores que puedan tener un impacto inmediato en el rendimiento del equipo, sin tener que esperar mucho tiempo para adaptarse al fútbol inglés.
- AFP
¿Y ahora qué?
Antes de lanzarse al mercado de fichajes de verano, el equipo de Rosenior se centrará primero en terminar la temporada con fuerza. Actualmente ocupan el sexto puesto en la clasificación de la Premier League, a siete puntos de los tres primeros. El sábado se enfrentarán al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup, antes de recibir al Manchester City en Stamford Bridge la semana que viene.