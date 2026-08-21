El Chelsea se dispone a recompensar al delantero Joao Pedro con un nuevo y lucrativo contrato de larga duración

Pedro se consolidó como el referente del club a lo largo de un brillante año de debut, convirtiéndose en el primer delantero del Chelsea desde Diego Costa en marcar 20 goles sin contar penaltis en una sola temporada. Ese prolífico registro llegó después de causar un impacto inmediato a su llegada, con tres goles en el triunfo del verano pasado en el Mundial de Clubes, antes de añadir ocho tantos en siete amistosos de pretemporada de cara al nuevo curso. Sus actuaciones de cara a puerta le han valido el codiciado dorsal 9, con Liam Delap cediéndole el sitio y atrayendo ahora un interés de 50 millones de libras por parte de Nottingham Forest y Leeds United.