El Chelsea se adelanta al Arsenal al cerrar un acuerdo récord de 117 millones de libras con el Aston Villa por Morgan Rogers

Según The Athletic, Chelsea ha acordado verbalmente con Aston Villa el fichaje de Rogers. El acuerdo, valorado en 117 millones de libras, lo convertirá en el fichaje más caro de la historia del club y superará el récord británico de 116 millones que el Manchester City pagó por Elliot Anderson, así como los 106 millones que el Chelsea abonó por Enzo Fernández en 2023.

Ya se pactaron las condiciones personales del jugador de 23 años, que firmará un contrato hasta 2032 con opción a un año más. Se espera que pase el reconocimiento médico el lunes y sea presentado oficialmente tras los últimos trámites administrativos.







