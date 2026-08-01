En relación con la sanción económica impuesta, la FA declaró que la decisión representaba «una sanción apropiada». Esta medida firme fue tomada por el organismo rector del fútbol inglés con el objetivo de «disuadir conductas indebidas similares y mantener la integridad del juego».

Mientras tanto, la comisión reguladora independiente hizo una mención específica a la autodenuncia realizada por la nueva dirección del Chelsea, al afirmar: «Si el club no hubiera puesto estos asuntos en conocimiento de la FA, es poco probable que se hubieran descubierto».

Posteriormente, el club respondió a la conclusión de la investigación mediante un comunicado oficial: «Ahora que el proceso de la FA ha concluido, esto pone fin a todos los procedimientos regulatorios contra el club».

La dirección del Chelsea concluyó su comunicado expresando su agradecimiento por el diálogo constructivo mantenido durante todo el proceso: «Agradecemos a la UEFA, la Premier League y la FA su implicación con el club a lo largo de estos procesos».