Según The Independent, el Chelsea prepara una nueva ofensiva por Scott después de que el Bournemouth rechazara tres ofertas anteriores. El Manchester City dejó pasar hace dos semanas la fecha límite para fichar a Fernandez por 120 millones de libras, pero Enzo Maresca sigue decidido a reencontrarse con su exjugador en el Etihad Stadium.

El City ha perdido a Rodri, que se ha marchado al Barcelona, y está decidido a reforzar su plantilla, con informaciones que apuntan a que está listo para presentar una oferta formal por Fernandez en los próximos días. El Chelsea es plenamente consciente de este creciente interés y, en consecuencia, ha acelerado su intento de fichar a Scott para cubrir el posible vacío.