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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

El Chelsea prepara una oferta millonaria por Alex Scott mientras Enzo Fernandez contempla un traspaso de última hora al Manchester City

Fichajes
A. Scott
Enzo Fernández
Bournemouth
Chelsea
Manchester City

Según se informa, el Chelsea está preparando una oferta bomba por el centrocampista del Bournemouth Alex Scott mientras se prepara para la salida de Enzo Fernandez. El Manchester City está presionando con fuerza para asegurar el fichaje del internacional argentino antes de que se cierre el mercado de fichajes, lo que obliga al Chelsea a identificar un recambio de primer nivel para asegurarse de no quedarse corto en el centro del campo.

  • El Manchester City acelera para cerrar un fichaje de última hora

    Según The Independent, el Chelsea prepara una nueva ofensiva por Scott después de que el Bournemouth rechazara tres ofertas anteriores. El Manchester City dejó pasar hace dos semanas la fecha límite para fichar a Fernandez por 120 millones de libras, pero Enzo Maresca sigue decidido a reencontrarse con su exjugador en el Etihad Stadium.

    El City ha perdido a Rodri, que se ha marchado al Barcelona, y está decidido a reforzar su plantilla, con informaciones que apuntan a que está listo para presentar una oferta formal por Fernandez en los próximos días. El Chelsea es plenamente consciente de este creciente interés y, en consecuencia, ha acelerado su intento de fichar a Scott para cubrir el posible vacío.

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    El Bournemouth exige una cantidad enorme por el centrocampista

    El Bournemouth ha mantenido este verano una postura firme de no vender a Scott, rechazando ofertas del Chelsea que, según se informa, llegaron hasta los 68 millones de libras. Sin embargo, The Independent afirma que una propuesta mejorada de entre 80 y 90 millones de libras podría obligar al Bournemouth a cambiar su postura antes de que cierre el mercado el próximo martes.

    El Chelsea tendría que reinvertir los fondos generados por la venta de Fernandez para alcanzar ese precio de salida. Fernandez fue abucheado con fuerza por sectores de la grada durante la victoria del lunes por la noche ante el Fulham, lo que pone de relieve la creciente tensión en torno a su incierta situación en Londres.

  • Alonso exige claridad sobre su futuro

    Xabi Alonso ha abordado abiertamente la especulación en curso en torno a Fernandez, dejando claro que espera que la situación se resuelva con rapidez. Tras el partido contra el Fulham, Alonso admitió que una salida sigue siendo una posibilidad real.

    En declaraciones a Match of the Day de la BBC, Alonso afirmó: "En el fútbol, no me sorprende nada. Ya veremos. Mi deseo es que sepamos qué va a pasar de cara al futuro, pero lo veremos esta semana". El técnico se ha mantenido cauto, pero su deseo de una resolución inmediata subraya la urgencia en Stamford Bridge.

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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué pasa ahora?

    Se espera que el Manchester City ponga a prueba la firmeza del Chelsea con una importante oferta oficial por Fernandez esta semana. Si el vigente campeón alcanza la tasación fijada por el Chelsea, eso desencadenará un efecto dominó inmediato y obligará al club londinense a acelerar su intento de fichar a Scott antes del cierre del mercado.