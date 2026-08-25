AFP
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El Chelsea prepara un sorprendente movimiento de última hora por la estrella descartada del Manchester United mientras Xabi Alonso busca la pieza ofensiva final
El Chelsea estudia un sorprendente movimiento por Rashford
El Chelsea está considerando un sensacional movimiento de última hora para fichar al delantero del United Rashford antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano. Según The Independent, el Chelsea está abierto a incorporar a otro atacante polivalente pese a haber gastado ya más de 300 millones de libras en nuevos fichajes. La cúpula de Stamford Bridge está valorando sus opciones en los últimos días del mercado. Una ofensiva por el internacional inglés de 28 años representaría sin duda una de las operaciones más sorprendentes del verano, añadiendo aún más pólvora al ataque del equipo de Alonso, recién construido.
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Alonso apunta a otro atacante versátil
El equipo de Alonso comenzó su campaña en la Premier League con una vibrante victoria por 3-2 sobre su rival del oeste de Londres, el Fulham, pero el club sigue buscando retocar sus opciones en ataque. Aunque el foco actual está puesto principalmente en las salidas, el Chelsea sigue «abierto» a incorporar a sus filas a un delantero dinámico.
Los Blues ya han batido récords este verano, sobre todo al convertir a Morgan Rogers en el jugador británico más caro de la historia. Los veteranos exinternacionales con Inglaterra Danny Welbeck y Jordan Henderson también han llegado junto a Maxence Lacroix, Marco Palestra y Valentin Barco, pero la posible disponibilidad de Rashford ha llamado ahora su atención.
El futuro incierto de Rashford en Old Trafford
El futuro a largo plazo de Rashford en el club de su infancia ha sido objeto de intensas especulaciones. El delantero pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona y esperaba poder cerrar un traspaso definitivo al Camp Nou, pero acabó siendo enviado de vuelta a Mánchester.
En un principio, se pensaba que el Manchester United estaba dispuesto a desprenderse de la estrella inglesa a su regreso, pese a que ha disputado más de 400 partidos con el club. Sin embargo, el entrenador Michael Carrick pareció sugerir recientemente que el atacante se quedaría, al darle entrada en el descanso durante su sorprendente derrota por 2-0 en la primera jornada ante el Hull City.
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El Chelsea busca dar salida a sus descartes
Antes de formalizar cualquier posible oferta por la estrella del United, se espera que el Chelsea recaude fondos dando salida a varios miembros no deseados de la plantilla. Nicolas Jackson y Liam Delap están destinados a ser vendidos, mientras que los dirigentes de Stamford Bridge también están dispuestos a escuchar ofertas por Pedro Neto y Malo Gusto.
También sigue habiendo incertidumbre en torno a Enzo Fernandez, al que se está vinculando con fuerza con el Manchester City. Sin embargo, el Chelsea exigirá al menos 120 millones de libras por el centrocampista argentino, ya que busca cuadrar las cuentas y financiar potencialmente un movimiento por Rashford antes de la fecha límite de la próxima semana.
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