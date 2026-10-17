El Chelsea puso fin por fin a una racha de 22 partidos sin dejar su portería a cero en la Premier League durante su encuentro contra el Everton. Sin embargo, el logro tuvo un coste cuando Emiliano Martinez sufrió una lesión grave en el minuto 67 del partido.

El portero chocó con fuerza contra Jarrad Branthwaite cuando intentaba despejar una jugada a balón parado. El partido se detuvo durante casi 10 minutos mientras los servicios médicos le atendían sobre el terreno de juego. Su salida prematura obligó al entrenador Xabi Alonso a dar entrada a Mike Penders, de 21 años, para que debutara en la Premier League en una situación de enorme presión.