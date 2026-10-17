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El Chelsea pone fin a nueve meses sin dejar la portería a cero y Mike Penders debuta por sorpresa
Martinez, retirado en camilla tras un fuerte choque
El Chelsea puso fin por fin a una racha de 22 partidos sin dejar su portería a cero en la Premier League durante su encuentro contra el Everton. Sin embargo, el logro tuvo un coste cuando Emiliano Martinez sufrió una lesión grave en el minuto 67 del partido.
El portero chocó con fuerza contra Jarrad Branthwaite cuando intentaba despejar una jugada a balón parado. El partido se detuvo durante casi 10 minutos mientras los servicios médicos le atendían sobre el terreno de juego. Su salida prematura obligó al entrenador Xabi Alonso a dar entrada a Mike Penders, de 21 años, para que debutara en la Premier League en una situación de enorme presión.
- AFP
Neto firma un doblete para el equipo de Alonso
Pese al desafortunado contratiempo, el Chelsea mantuvo la calma y mostró su poderío ofensivo. Apenas 43 segundos después del inicio de la segunda parte, Pedro Neto abrió el marcador tras un ingenioso taconazo de Morgan Rogers y una asistencia de Jorrel Hato, que solo fue titular porque Pep Chavarria sufrió una lesión a última hora.
Más tarde, cuando se anunciaron 11 minutos de tiempo añadido, Neto firmó su segundo gol. Tras un lanzamiento de falta de Jordan Henderson que fue bloqueado, el balón le quedó franco al extremo para enviarlo a la red, con lo que el club puso por fin fin a sus prolongados problemas defensivos.
Penders da un paso al frente ante los cambios en la portería
Penders esperaba inicialmente convertirse en la primera opción del Chelsea para la portería esta temporada después de que Robert Sanchez fuera cedido al Como. Sin embargo, su confianza se resintió cuando el club fichó por sorpresa a Martinez, procedente del Aston Villa, con un contrato de dos años.
Según las fuentes, el joven portero sintió que aquella llegada inesperada le relegaba aún más en el orden de preferencias. No obstante, cuando tuvo que intervenir en este exigente encuentro, Penders mantuvo la calma. Atrapó con seguridad varios balones enviados al área en los últimos minutos e impidió que el Everton marcara en el tramo final.
- AFP
¿Qué le espera ahora al Chelsea?
El Chelsea queda ahora a la espera de novedades médicas sobre el estado de Martinez de cara a sus próximos partidos. Si el veterano afronta una baja prolongada, Penders tendrá una oportunidad crucial para consolidarse como portero titular indiscutible y demostrar que está preparado para asumir esa enorme responsabilidad.
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