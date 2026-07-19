El Chelsea pagó 117 millones de libras por Morgan Rogers. ¿Qué pasará con Enzo Fernández?: GOAL analiza los fichajes del mercado de verano de 2026

Para el Villa, un duro recordatorio de su lugar en la Premier League. Si Rogers se hubiera ido al Arsenal, recién campeón, sería distinto. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Liga de Campeones este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental a la que aspirar; y, sin embargo, los actuales campeones de la Europa League se mostraron totalmente impotentes para impedir que su jugador más preciado se marchara a Stamford Bridge. Desde el punto de vista financiero, el acuerdo es excepcional: lo ficharon del Middlesbrough hace dos años y medio por 8 millones de libras y ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, dinero que ayudará a encontrar un sustituto y a reforzar otras posiciones. Aun así, los aficionados están frustrados porque ven en ello otra muestra de que los ricos propietarios del club están limitados por las normas financieras de la Premier. Nota: B+

Para el Chelsea: Un golpe maestro. Se esperaba que Rogers fichara por el Arsenal, pero, pese a sus problemas de presupuesto tras quedarse fuera de la Champions, el Chelsea lo ha contratado. ¿Cómo? Muchos especulan con la salida de algún miembro del «escuadrón de bombas» a Villa Park antes del cierre del mercado. Lo más probable, sin embargo, es que la venta de Enzo Fernández, que quiere marcharse, financie casi por completo el fichaje de Rogers. Es cierto que el Chelsea ha pagado una cifra desmesurada por un jugador de 23 años con solo dos temporadas destacadas en la Premier y un gol en 22 partidos con Inglaterra. Aun así, una delantera con Rogers, Cole Palmer, Estevao y João Pedro puede hacer mucho daño bajo la dirección de Xabi Alonso. Nota: B

Para Rogers: giro sorpresivo. Se daba por hecho que su destino era el Emirates, donde reemplazaría a Leandro Trossard en el ataque gunner. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le ha convencido, quien, evidentemente, hizo un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos de juego en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente fichaje de Rogers por Stamford Bridge. Aun así, aunque el Chelsea es un club mal gestionado y en constante cambio, este fichaje podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡quizá veamos muchas celebraciones «frías» la próxima temporada! Nota: B

Mark Doyle