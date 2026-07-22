El Chelsea ha oficializado su interés por el mediapunta del Bournemouth al ofrecer 64 millones de libras, según la BBC. El gigante londinense quiere fichar al internacional sub-21 inglés para renovar su mediocampo bajo la dirección de Xabi Alonso. Aunque los Blues ofrecieron una suma importante, los Cherries rechazaron la primera propuesta y advirtieron a Stamford Bridge que no aceptarán nuevas ofertas.

El Bournemouth insiste en que quiere retener a uno de sus jugadores clave. Pese a ello, el Chelsea no desiste y ve la ocasión de fichar a uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Premier League, mientras su futuro en el Vitality Stadium sigue incierto.



