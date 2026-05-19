El Chelsea nombra a João Pedro «Jugador de la temporada» horas después de que la selección brasileña lo excluyera de su lista para el Mundial

El Chelsea ha anunciado que Joao Pedro es su Jugador de la Temporada, al recibir más del 60 % de los votos en una encuesta en línea. El delantero brasileño superó con holgura a los centrocampistas Enzo Fernández y Moisés Caicedo, segundos y terceros, respectivamente.

Pocas horas antes, Carlo Ancelotti lo había dejado fuera de la lista de Brasil para el Mundial, sorprendiendo a muchos, y prefirió a Neymar pese a sus recientes lesiones.