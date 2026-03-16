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Chelsea League Cup GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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¡El Chelsea no va a desaparecer! El triunfo en la Copa de la Liga femenina pone de manifiesto de lo que aún son capaces las Blues, a pesar de los reveses sufridos

Los ganadores se llevan los trofeos. Ese fue el sencillo mensaje que la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, transmitió a sus jugadoras antes de la final de la Copa de la Liga del domingo. Y está claro que caló hondo, porque sus Blues ofrecieron una actuación digna de campeonas para derrotar al Manchester United y alzarse con el primer título de la temporada, al tiempo que enviaban un mensaje al resto de Inglaterra —y de Europa— de que, a pesar de una campaña decepcionante hasta el momento, siguen siendo una gran amenaza.

Es difícil exagerar lo impresionante que fue este triunfo desde el punto de vista mental. El Chelsea no ha estado ni de lejos a su mejor nivel esta temporada, razón por la cual se encuentra a 10 puntos del líder de la Superliga Femenina, el Manchester City, y al borde de perder su título de campeonas de Inglaterra por primera vez desde 2019. Mientras que la temporada pasada fueron, literalmente, invencibles, disfrutando de una campaña liguera histórica sin conocer la derrota, las Blues no han tenido esa sensación este año. Su confianza se ha visto mermada y sus actuaciones han estado regularmente por debajo del nivel esperado.

A esto hay que añadir que Millie Bright, la capitana del Chelsea, no pudo jugar el domingo; a lo que se suma que Naomi Girma, otra central y de talla mundial, sufrió una contusión el día antes del partido; que Kadeisha Buchanan, en su primera titularidad desde noviembre de 2024, solo pudo jugar una hora tras una lesión; y que Nathalie Bjorn, su sustituta desde el banquillo, tuvo que abandonar cojeando a los pocos minutos de hacer su primera aparición del año. Veerle Buurman, de 19 años, fue la única jugadora de la defensa que terminó el partido en su posición habitual.

Y, sin embargo, el Chelsea mantuvo a raya a un United que, de haber marcado, habría igualado el récord de las Blues de la racha goleadora más larga en la historia de la Copa de la Liga. Silenciaron a Jess Park, la estrella de las Lionesses en racha; neutralizaron a Melvine Malard, que ha sumado 16 participaciones directas en goles por la izquierda; y limitaron a Elisabeth Terland, la delantera centro titular de las Red Devils, a disparos desde lejos. El United tiene el segundo ataque más productivo de la WSL esta temporada y el Chelsea, con una defensa improvisada, lo mantuvo a raya.

Mientras tanto, en ataque, Lauren James brilló, Aggie Beever-Jones aprovechó su única oportunidad y las Blues hicieron gala de una precisión que les había faltado durante la mayor parte de la temporada.

Se trataba de una final de copa, un partido de máxima importancia, y el Chelsea demostró una solidez en defensa y una contundencia en ataque que, sencillamente, no ha mostrado de forma constante, lo cual no ha bastado para defender con firmeza el título de la WSL. Cuando más importaba, las Blues de Bompastor dieron un paso al frente e hicieron lo necesario para ganar el partido.

Eso es algo que muy pocos equipos del planeta pueden hacer y es por eso que, con dos trofeos más aún en juego, no se puede subestimar a este Chelsea en los dos últimos meses de la temporada.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Por debajo de la media

    Las cosas no han salido según lo previsto para el Chelsea este año. Este equipo ha ganado los últimos seis títulos de la WSL, pero parece que, dentro de un par de meses, el trofeo se lo llevará el equipo azul de Mánchester, en lugar del equipo azul de Londres, ya que el City sigue llevando la iniciativa incluso tras el decepcionante empate del domingo contra el Aston Villa.

    Hay muchas razones que explican esta situación. En primer lugar, está el City y el renacimiento que ha experimentado bajo la batuta del nuevo entrenador, Andree Jeglertz. Luego están los fallos del Chelsea, cuyo enfoque más ofensivo esta temporada se ha visto, por desgracia, acompañado de una falta de contundencia y de un poco menos de suerte que el año pasado, cuando los pequeños detalles parecían decantar la balanza a su favor con regularidad.

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  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    Lesiones a raudales

    Y luego están las lesiones. Es probable que algunos de los compañeros de Bompastor en la WSL hayan puesto los ojos en blanco al oír a la entrenadora del Chelsea hablar de las bajas, teniendo en cuenta lo amplia que es su plantilla, pero sería injusto no reconocer que las Blues han acumulado una lista de lesionados que ha sido extremadamente implacable, incluso con una plantilla tan bien surtida.

    La alineación del domingo lo dejó claro. En la primera mitad de esta temporada, el United tenía una plantilla reducida y carecía de la profundidad necesaria para competir eficazmente en cuatro frentes. Sin embargo, cuando se enfrentaron al Chelsea el fin de semana, contaban con un banquillo superior.

    Esto se debe a que las Red Devils disfrutaron de un enero brillante, incorporando tres caras nuevas, mientras que las Blues no ficharon a nadie, para sorpresa de muchos dada la combinación de lesiones y jugadoras a punto de quedarse sin contrato. También se debe a que el Chelsea llegó a este partido sin Bright, Girma, Niamh Charles, Catarina Macario, Mayra Ramírez, Sam Kerr y Ellie Carpenter.

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025Getty Images

    Amplia experiencia

    Pero lo que le faltaba al Chelsea en profundidad, lo compensaba con carácter. En declaraciones a GOAL antes de la final, Erin Cuthbert, capitana de las Blues ese día, destacó la fortaleza de su equipo a la hora de rendir bajo presión gracias a la experiencia acumulada.

    Refiriéndose al triunfo en la final de la Copa de la Liga del año pasado, explicó: «Se convirtió en un partido más porque, en ese momento de la temporada, cada partido es una final de copa. Sé que suena una locura, pero una vez que llegas a la recta final de la temporada, cada partido es una final de copa. Sí, hay un trofeo en juego, pero hay un trofeo en juego en cada uno de los partidos en los que competimos. Ese es el tipo de mentalidad que, si te acostumbras a pensar que cada partido importa, significa que no te vas a dejar intimidar por la ocasión».

    Cuando se le preguntó si eso podría ser una ventaja de los Blues sobre los demás, Cuthbert especuló al respecto: «Personalmente no sé lo que se siente, afortunadamente, en los últimos años, pero creo que sin duda podría ser así. Puedes jugar la ocasión y no el partido, y creo que eso es una situación peligrosa».

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea Women League Cup trophy 2025-26Getty Images

    Una «ventaja» en la final

    ¿Lo hizo el United el domingo? Solo los propios jugadores podrían responder a eso, pero lo cierto es que esta ha sido la tercera vez que los «Diablos Rojos» pierden ante el Chelsea en una final, tras haber caído también en sus dos anteriores enfrentamientos en la final de la FA Cup.

    «No creo que sea miedo», declaró Marc Skinner, el entrenador del United, a la BBC. «El Chelsea tenía la ventaja de llevar años ganando finales. Tenemos que dar ese último paso para ganar los partidos. En la fase de construcción del juego fuimos mejores, pero tenemos que mejorar en la fase final de definición, en ambas áreas».

    La «ventaja» del Chelsea en las finales no se limita solo al United. Desde 2020, los Blues han disputado la friolera de 10 finales de copa, de las que han ganado siete. El City y el United solo han ganado una cada uno en ese tiempo, de tres y cuatro apariciones en finales, respectivamente. El Arsenal, por su parte, cuenta con el impresionante récord de haber disputado cuatro y ganado tres, incluidas dos victorias sobre el Chelsea y un triunfo en la Liga de Campeones. Sin embargo, los seis títulos consecutivos de la WSL de las Blues, y los grandes partidos ganados para conseguirlos, suponen otro logro más en su palmarés.

    «Creo que simplemente está en nuestro ADN», declaró James a la BBC mientras recogía su premio a la mejor jugadora del partido. «Siempre encontramos la manera de ganar, juguemos bien o no. Siempre nos aseguramos de que, pase lo que pase, luchemos y nos hagamos difíciles de batir».

  • Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Planta alta

    Ese es el nivel mínimo del Chelsea. Llegarán a estas finales y se impondrán en los partidos importantes gracias a la mentalidad de este equipo y al carácter de todo el grupo. Como mínimo, van a ser competitivos.

    Además, está la calidad que sigue desprendiendo toda la plantilla. Al fin y al cabo, hay jugadoras de talla mundial en este equipo, como Hannah Hampton y Keira Walsh; está el increíble talento carismático de James, que ha estado demostrando regularmente desde su regreso tras la lesión; y hay nuevas jugadoras que están alcanzando nuevos niveles, como Buurman, la joven de 19 años que sustituyó a Girma en el centro de la defensa el domingo y estuvo sobresaliente.

    Y con una victoria en una final de copa, llega un impulso de confianza, algo que Bompastor vio en la forma en que su equipo presionó al United en Bristol.

    «Creo que cuando las jugadoras tienen plena confianza, les resulta más fácil hacerlo», declaró a la BBC. «Creo que hemos recuperado un buen nivel de confianza y creo que podemos reconocer al equipo un poco mejor en ese aspecto».

  • Chelsea Women's League Cup trophy 2025-26Getty Images

    Hay mucho en juego

    Así que, si el Chelsea es capaz de mantener esa confianza durante el resto de la temporada, si consigue mantener el nivel básico de competitividad que lleva demostrando desde hace tiempo y, además, sabe sacar partido a la calidad de esta plantilla, ¿por qué no iba a terminar la temporada con éxito?

    No va a ser fácil, ni mucho menos. Las Blues siguen lidiando con muchas lesiones, aunque algunas jugadoras volverán a lo largo de la temporada, y hay muchos otros equipos de gran calidad que persiguen los trofeos que quedan. La Liga de Campeones es una competición que este equipo tampoco ha ganado nunca.

    Pero era difícil ver la actuación del domingo, y sobre todo la mentalidad necesaria para ganar, y no sentir que este Chelsea aún puede lograr más esta temporada. Sí, el título de la WSL se está escapando, pero aún hay mucho por lo que luchar.

    «Esto tiene que darnos impulso y tiene que darnos la confianza de que somos un buen equipo», dijo Cuthbert poco antes de levantar la Copa de la Liga. «Hemos tenido altibajos esta temporada, pero somos un buen equipo y podemos ganar a cualquiera en un buen día».

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