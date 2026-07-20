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Melvine Malard Chelsea transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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El Chelsea necesitaba refuerzos ofensivos, aunque pagó de más por Melvine Malard, del Manchester United. GOAL analiza los mejores fichajes del mercado estival femenino de 2026

Women's football
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
WSL Serie Primavera
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez

Ya está aquí el mercado de fichajes de verano de 2026, y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Sam Kerr ya han cambiado de equipo, y los rumores apuntan a más movimientos y sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain. Este verano se esperan nuevas operaciones millonarias; de hecho, la estrella sueca Felicia Schroder ya se ha unido al Real Madrid en un movimiento de envergadura.

Sin quedar libre, fichó por el Madrid; otras como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A ellas se suman las jugadoras libres, entre las que destaca Salma Paralluelo, muy codiciada tras dejar el Barcelona.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero en otros las decisiones de clubes o jugadoras llaman la atención. En GOAL analizaremos cada fichaje del mercado de verano para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras notas a continuación y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 de julio: Misa Rodríguez (del Real Madrid al Arsenal)

    El Real Madrid ya fichó el verano pasado a Merle Frohms, procedente del Wolfsburgo, para sustituir a Misa en el once. Una lesión de rodilla de la alemana permitió a Misa jugar seis meses como titular, pero cuando Frohms se recuperó, la española volvió al banquillo. El Real pierde experiencia y una gran suplente, y ceder a Misa sin recibir dinero es un punto negativo, pero la portería parece estar en buenas manos. Nota: C

    Para el Arsenal: Es un movimiento curioso, pues la portería no parecía prioritaria. Necesitaban una tercera portera, pero Misa es demasiado buena para ese rol. Aun así, para el Arsenal es un gran negocio. Las Gunners sufrieron lesiones en esa demarcación la temporada pasada: Daphne van Domselaar y Anneke Borbe pasaron tiempo de baja, mientras que Manuela Zinsberger se perdió casi todo el curso. Fichar a una portera de primer nivel como Misa gratis y contar con tres guardametas competentes es, por tanto, un seguro excelente, sobre todo tras la operación de Van Domselaar a finales de mayo. Nota: A

    Para Misa: El tiempo dirá si este fichaje es positivo, pues todo depende de sus minutos. A priori tendrá difícil jugar por la competencia con Van Domselaar y Borbe. Si no los consigue, podría quedarse fuera de la lista de España para el Mundial, un verdadero revés. Aun así, su talento le permite aspirar a la titularidad y, como mostró la pasada campaña, las lesiones podrían abrirle camino. Podría haber fichado por otro equipo con minutos garantizados, pero quizá no en un club tan grande. Nota: C

    • Anuncios
  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 de julio: Alice Sombath (del Lyon al Tottenham)

    Para el Lyon, dejar marchar a Sombath parece un error. Con solo 22 años, la defensa ha mostrado su calidad desde su debut y aún tiene margen de mejora. Entiendo que busque más minutos, pero el club podría arrepentirse de no habérselos dado. Aun así, la zaga del OL sigue sólida y la indemnización compensa. Nota: D

    Para los Spurs: El Tottenham está cuajando un gran mercado de fichajes y esto no es más que una continuación de esa tendencia. Sombath es una joven jugadora excelente con muchísima experiencia y exposición al más alto nivel. Es versátil, técnicamente magnífica y no hará más que mejorar, sobre todo jugando cada semana en una liga de primer nivel como la WSL. Formará pareja con Toko Koga, lo que da a los Spurs una dupla defensiva con gran futuro si el equipo mantiene el ritmo de crecimiento. Llega por una cifra récord para el club, pero merece la pena. Nota: A

    Para Sombath: Dejar al Lyon, ocho veces campeón de Europa, parece un paso atrás, pero para ella es positivo. Pierde la Liga de Campeones —solo fue titular en dos de los once partidos europeos del club la temporada pasada—, pero ganará minutos en una de las mejores ligas del mundo. A cambio, en un año de Mundial, tendrá más minutos en una de las mejores ligas del mundo y eso la impulsará a seguir creciendo. Nota: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 de julio: Melvine Malard (del Manchester United al Chelsea)

    Para el United: Es difícil valorar este fichaje, pues el club ha recibido al menos 750 000 £ (1 millón de dólares), lo que lo convertiría en el undécimo traspaso más caro de la historia del fútbol femenino. Se estima que la cifra podría subir a entre 850 000 £ (1,13 millones de dólares) y 1 millón de libras (1,33 millones de dólares). Es un gran negocio y una oferta difícil de rechazar. Sin embargo, mientras el United sigue sin hacer fichajes, cuesta ser optimista. Malard era una pieza clave del equipo, así que sustituirla no será fácil. Además, se va a un rival de la WSL. Calificación: C-

    Para el Chelsea: buen fichaje. La entrenadora Sonia Bompastor la conoce de su etapa en el Lyon y sabe cómo sacarle partido. Tras su peor campaña goleadora en siete años en la WSL, el Chelsea necesitaba más pólvora, y las salidas de Guro Reiten y Johanna Rytting Kaneryd dejaban huérfanas las bandas, aunque la prioridad fuera la delantera. Malard, que ya jugaba por las bandas con Bompastor en el Lyon y mantuvo esa posición en el United, cubre esa necesidad y puede actuar también como delantera si hace falta. Es goleadora, crea juego y trabaja sin balón. El único pero es el elevado coste, que hace pensar que las Blues han pagado de más por esta jugadora de 26 años. Nota: C+

    Para Malard: ¡Gran movimiento! Tras brillar en el Lyon, la francesa dejó al ocho veces campeón de Europa en 2023 buscando más minutos y se consolidó como titular en el United, lo que le abre las puertas de nuevo a la élite con el Chelsea. Con las «Red Devils» ganó un título, disputó otras dos finales y jugó la Liga de Campeones, pero en Chelsea tendrá aún más exposición y la oportunidad de volver a ganar los títulos más importantes. Nota: A

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  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 de julio: Kadidiatou Diani (del Lyon a las Lionesses de London City)

    La llegada de Johanna Rytting Kaneyrd y la posterior salida de Diani, más la noticia de Le Progres que sitúa a la sueca como lateral-extremo, son movimientos llamativos. Perder a Diani, una de las mejores extremos del mundo, parece un golpe duro para el Lyon, como demostró su ausencia por lesión en la final de la Liga de Campeones. Sin embargo, si el técnico Jonatan Giraldez modifica el sistema y no encuentra un lugar claro para ella, su salida cobra sentido. Pese a todo, perder a una futbolista de su nivel solo se compensa con los 500.000 libras (670.000 dólares) recibidos, aunque el Lyon conserva mucho talento. Nota: D

    Para el London City: Tras incorporar a Alexia Putellas y Mapi León, la llegada de Diani es el tercer fichaje de talla mundial en este mercado. El club, apenas un año después de ascender a la WSL, se convierte en candidato a títulos. No está claro si el técnico Eder Maestre logrará la cohesión tras un mercado tan ajetreado, pero el optimismo en torno al London City parece justificado. Diani refuerza esa idea, pues mejorará un ataque que marcó solo 28 goles en 22 partidos de liga la temporada pasada. Nota: A

    Para Diani: Lamentablemente se va de Lyon sin ganar la Liga de Campeones. Ya brillaba antes de llegar del PSG y ha sumado muchos títulos, así que quedarse sin el europeo debe ser frustrante. Sus opciones de conquistarlo con el London City son limitadas, pues ambos equipos pertenecen a Michele Kang y podría haber incompatibilidad en la misma competición. A sus 31 años, afronta un reto ilusionante en una liga y un país nuevos, con un proyecto ambicioso y un contrato importante, quizá el último de su carrera. Nota: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 de julio: Lisa Baum (del RB Leipzig al Arsenal)

    Para el RB Leipzig: Es una pena que Baum se vaya tras solo una temporada, pero la indemnización récord les permitirá reinvertir y seguir creciendo. Nota: B

    Para el Arsenal: Las Gunners necesitaban reforzar las bandas tras la marcha de Beth Mead y han optado por un talento más joven y con menos experiencia. Esto podría preocupar, pues el Arsenal no ha brillado en los últimos años al formar jugadoras jóvenes fichadas de otros equipos. Sin embargo, los primeros pasos de Smilla Holmberg en el club indican que esto puede estar cambiando, pues Olivia Smith llegó hace solo un año por una cuantiosa suma y también ha rendido bien. La tendencia de Renee Slegers a rotar y a sustituir con frecuencia a sus extremos debería permitir que Baum también se adapte. En conjunto, no garantiza el éxito, aunque su talento a los 19 años sea evidente. Es un fichaje ilusionante con más opciones de funcionar que de fracasar. Nota: B

    Para Baum: A pesar de su gran potencial, solo cuenta con una temporada en la Bundesliga. Llegar a uno de los mejores clubes de Europa, donde podrá jugar con regularidad, es un paso adelante en su carrera. Es cierto que persisten dudas sobre la capacidad del Arsenal para desarrollar talentos extranjeros, pero los minutos que sumará deberían impulsarla. Nota: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julio: Khiara Keating (del Manchester City al Liverpool)

    Para el Manchester City: La marcha de Keating, pese a la oferta de renovación, es un golpe duro pero previsible. La portera ha perdido peso en la selección inglesa por su escasa participación y, con el Mundial 2027 cerca, buscaba minutos. Ahora el City debe buscar una alternativa de nivel, sobre todo para la portería suplente. Que se marche como agente libre tras 11 años formándose en el club y convertirse en internacional es otro contratiempo. Nota: D

    Para el Liverpool: Fichaje excelente y gratuito que cubre una necesidad. Los Reds buscaban una portera tras no poder hacer permanente el fichaje de Jennifer Falk, y en Keating encuentran a una jugadora de gran calidad, con margen de mejora y un estilo que encaja con lo que busca el técnico Gareth Taylor, quien ya la dirigió en el City. Es joven y con poca experiencia, así que cometerá errores, pero la continuidad en el once le permitirá pulirlos y explotar su talento. Nota: A

    Para Keating: Con 22 años y fuera de la selección inglesa, este verano era el momento ideal para buscar la titularidad. Aunque en Liverpool no tendrá las mismas opciones de títulos, lo que necesita es jugar, tanto de cara al Mundial como para seguir creciendo. En Merseyside dispondrá de minutos con un técnico que la conoce y un estilo que le conviene. Un gran movimiento. Nota: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julio: Mapi León (del Barcelona al London City Lionesses)

    La marcha de León, una de las mejores defensas centrales del mundo, será un golpe duro para el Barcelona,aunque no sea la figura más destacada que se va este verano. Sustituirla será difícil, pese a que el club no sufre las mismas restricciones económicas del año pasado. Por ahora, La Masía aporta promesas que quizá no asuman aún ese liderazgo. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Este fichaje supone un gran paso adelante respecto a anteriores ventanas. Aunque algunas de las estrellas experimentadas que han llegado recientemente han tenido impacto —con Kosovare Asllani a la cabeza—, la mayoría ya pasaron su mejor momento. Leon se incorpora en la cima de su carrera y elevará el nivel del equipo. Además, su excelencia en la posesión encaja con la filosofía del club. Nota: A

    Para Leon: Dejar al Barcelona, campeón de Europa, es un paso atrás. En Inglaterra no sumará tantos títulos y, además, podría quedarse sin Champions, pues la propietaria, Michele Kang, también dirige al Lyon, al que el Barça venció en la final de mayo. A cambio, la futbolista de 31 años podrá probar una nueva liga, asumir un reto distinto y disfrutar de un calendario menos exigente de cara al Mundial del próximo verano, además de percibir un buen salario en lo que quizá sea su último gran contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julio: Niamh Charles (del Chelsea al Manchester City)

    En el Chelsea, Charles es una lateral izquierda sólida, aunque no es su posición natural. Aunque comenzó como delantera, se ha adaptado bien en los últimos años. Sin embargo, cuando el Chelsea tuvo la oportunidad de fichar a Katie McCabe en junio, la aprovechó. La capitana de Irlanda es una de las mejores laterales izquierdas y su llegada permite que otras, como Sandy Baltimore y Veerle Buurman, jueguen en sus posiciones naturales. Su salida reduce el fondo de plantilla, pero otras pueden cubrir el puesto si hace falta y las 500.000 libras (670.000 dólares) que, según se informa, el club ha obtenido por la internacional inglesa —en el último año de su contrato— son un gran negocio. Nota: A

    Para el Man City: Necesitaba un lateral izquierdo tras la salida de Leila Ouahabi y la presencia de Alex Greenwood en esa demarcación. Su fichaje permite a Greenwood volver al centro de la defensa y, aunque no alcanza el nivel de McCabe —objetivo inicial del City—, es una mejora clara. Nota: B

    Para Charles: Con el fichaje de McCabe, marcharse del Chelsea era lo mejor para jugar con regularidad. Esto también es clave para su futuro en la selección inglesa, donde ha perdido la titularidad como lateral izquierda. Ahora será la primera opción en el Man City, vigente campeón de la WSL y la FA Cup, que volverá a pelear por títulos y a disputar la Liga de Campeones. Nota: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julio: Ona Batlle (del Barcelona al Arsenal)

    Para el Barcelona: La marcha de Batlle, de solo 27 años y una de las mejores laterales del mundo, es la baja más frustrante del verano. Putellas y León ya superan los 30 y las exigencias salariales de Paralluelo eran inalcanzables. El Barça quería retenerla, pero se marcha gratis a Inglaterra. Un golpe duro. Nota: F

    Para el Arsenal: Tras la marcha de Katie McCabe, había una vacante en el lateral izquierdo y el Arsenal ha optado por cubrirla con una jugadora de talla mundial. Batlle es, por naturaleza, lateral derecha, pero cuenta con mucha experiencia en la banda contraria, donde puede desenvolverse con gran eficacia como lateral invertida, lo que plantea nuevos problemas a las rivales. La pareja titular de laterales, Emily Fox y Batlle, puede ser la mejor del fútbol femenino, y su llegada, sumada a la profundidad de plantilla con Taylor Hinds y Smilla Holmberg, puede llevar al Arsenal al siguiente nivel en su búsqueda del primer título de la WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: aunque sorprenda que deje el Barça, club de su infancia, la lateral ya lo ganó todo en Cataluña y busca un nuevo reto en Inglaterra tras sus tres años sin títulos en el Manchester United. En el Arsenal tiene nuevos objetivos y mantiene opciones de volver a ganar la Liga de Campeones, aunque el equipo londinense no parta con la misma ventaja que el Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para elBarcelona: Perder a Putellas, con su calidad mundial, liderazgo y peso en la plantilla, es un duro golpe. Tras 14 años y todos los títulos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro buscó un nuevo reto. Al menos no fichará por un gran rival europeo, y el club, con una plantilla de calidad y una cantera dinámica, puede mirar al futuro con optimismo pese al golpe. Nota: C

    Para el London City: Fichaje espectacular. Con solo un año en la Superliga Femenina, una jugadora de su nivel puede impulsar al equipo tras el sexto puesto de la temporada pasada. Es una de las mejores del mundo y, por sí sola, eleva el nivel. Además, su llegada puede potenciar el rendimiento de Grace Geyoro, cuya temporada de debut fue decepcionante tras un fichaje récord. Juntas en el centro del campo, el rendimiento de la francesa debería mejorar. Nota: A+

    Para Putellas: Rara vez una estrella cierra una etapa por todo lo alto, pero ella lo logró con el Barça tras el cuádruple. Ahora busca nuevos retos en Inglaterra, aunque con menos opciones de títulos dada la fase del proyecto londinense. A nivel internacional, la decisión es acertada: jugará en una de las mejores ligas del mundo con menos minutos por la ausencia de competiciones europeas. Llegará fresca al Mundial y podrá dar lo mejor de sí con la camiseta de España. Además, cobrará un salario muy alto en un club propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht de Fráncfort al Arsenal)

    ¿Debería haber vendido el Eintracht de Fráncfort a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras la Eurocopa y el Arsenal la quería? Sí, habría sido más rentable. La futbolista, de 27 años, estaba en el último año de su contrato y resultaba difícil convencerla para renovar ante el interés de los grandes clubes. Sin embargo, retenerla permitió al Eintracht terminar tercero en la Bundesliga y clasificarse para la fase previa de la Liga de Campeones, un logro probablemente más valioso, aunque no será fácil reemplazarla. Nota: B

    Para el Arsenal: En otro escenario, el club habría fallado en ficharla el verano pasado. Afortunadamente, la centrocampista llega gratis un año después. El equipo necesitaba más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta precisamente eso, al poder desempeñar varias funciones que amplían las opciones de la entrenadora Renee Slegers. No es un fichaje tan llamativo como otros que ha realizado el Arsenal este verano, pero es una gran incorporación que refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Este es un paso emocionante en su carrera. Ha sido clave en un Eintracht que suele ser el mejor del resto de la Bundesliga, tras Bayern y Wolfsburgo, y mostró calidad y carácter con Suiza en la Eurocopa del verano pasado. El fichaje por uno de los clubes de élite de Europa es algo que Reuteler se ha ganado y puede ser un éxito para ella, si aprovecha las oportunidades que se le presenten en una plantilla fuerte en la que habrá rotaciones en las distintas competiciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    En el Hoffenheim: Cerci, máxima goleadora de la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas, llegó del Colonia en 2024 y ahora se marcha gratis al acabar su contrato. Que se marche gratis, sobre todo a un grande, decepciona. Reemplazar sus goles, que ayudaron al equipo a acabar dos veces en la parte alta de la tabla, no será fácil. El club confía en su cantera y ya ha fichado a dos jóvenes delanteras de la Masía. Nota: D

    Para elArsenal: la delantera no era prioridad este verano, pero la llegada de Cerci, que se suma a Alessia Russo y Stina Blackstenius, otorga más flexibilidad ofensiva a la entrenadora Renee Slegers. Cuando Russo retroceda al 10, como hizo a menudo, podrá elegir entre Cerci o Blackstenius arriba. La internacional alemana también puede actuar en la banda, aunque pierde eficacia al alejarse del área. De todos modos, es una opción que aporta variantes. Nota: B+

    Para Cerci: la gran incógnita es cuánto jugará. Ha consolidado su lugar en la selección alemana gracias a la continuidad y a su olfato goleador. Si en el Arsenal dispone de menos minutos, ¿cómo afectará eso a su presencia en la selección a un año del Mundial? La abundancia de partidos y la dinámica de cambios de Slegers pueden compensarlo, pero, dado que varios clubes la seguían, Cerci podría haber optado por un rol más protagonista y con opciones de título. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Johanna Rytting Kaneryd (del Chelsea al Lyon)

    Rytting Kaneryd llegó al Chelsea en 2022 y siempre se entregó al máximo. Sin embargo, sus números (11 goles y 15 asistencias en 79 partidos de liga) muestran cierta irregularidad. Aun así, un club como el Chelsea exige más de sus extremos, así que recibir dinero por la venta de la jugadora de 29 años para fichar a una alternativa más prolífica no es un mal negocio. Todo dependerá de cómo actúen los Blues a la hora de sustituirla, pues su ética de trabajo, su buen carácter en el vestuario y su velocidad son cualidades que no deben pasarse por alto. Si no lo hacen bien, la nota bajará. Nota: B

    Para el Lyon: Es difícil saber qué pensar de este fichaje. Le Progres informa de que supondrá un cambio de posición para Rytting Kaneryd, que jugará como lateral-extremo en lugar de como extremo. Eso sugiere un cambio de sistema para el Lyon, que el año pasado jugó principalmente con una defensa de cuatro. La marcha de Kadidiatou Diani, anunciada días después, añade más incertidumbre: ¿influyó en el cambio de sistema? Solo el tiempo lo dirá. Si Rytting Kaneryd llega para jugar de lateral-extremo, tiene las cualidades necesarias para adaptarse, pese a haberlo hecho solo de forma esporádica. Su gran ritmo, velocidad e incisividad ofensiva cumplen muchos requisitos. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: Tras brillar en su primera temporada completa (2023-24) con dobles dígitos en goles y asistencias, su progresión se estancó. Un nuevo capítulo podría reavivar su llama. Si se concreta como lateral, su rendimiento en ese puesto será clave. De todos modos, jugar en el Lyon, ocho veces campeón de Europa y finalista en dos de las tres últimas Champions, es una gran oportunidad. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para el North Carolina Courage: Esto supone un duro golpe. Solo Barbra Banda ha participado directamente en más goles en la NWSL esta temporada que Matsukubo, cuyos cinco goles y cuatro asistencias en nueve partidos han sido fundamentales para mantener a Carolina del Norte en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a llenar el vacío dejado por la internacional japonesa, pero aún tiene solo 18 años y su experiencia es limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage ante esta marcha, aunque al menos han obtenido una compensación económica por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre a finales de este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Tras su peor temporada goleadora en siete años, fichar delanteras era urgente, más aún con las salidas de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar de ‘9’, pero mide solo 1,55 m, así que probablemente actuará en la mediapunta. Lo más probable es que la futbolista de 21 años juegue en el centro del campo y se encargue de crear ocasiones para sus compañeras; su habilidad con el balón y su visión de juego serán muy útiles cuando el Chelsea se enfrente a defensas cerradas, algo habitual. Además, que una de las mejores jóvenes del mundo haya firmado un contrato de cinco años es una gran noticia. Nota: A

    Para Matsukubo: Tras brillar en la NWSL en 2025, este fichaje es un premio merecido. Llega a un club con mucha presión, pero su estilo encaja con lo que busca Sonia Bompastor y le permitirá crecer en la WSL y la Liga de Campeones. Aun así, debería entenderse a la perfección con las que ya están en el club, sobre todo con Lauren James, por la forma en que ambas se mueven y aprovechan los espacios. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    La marcha de Stanway es un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha brillado durante cuatro años y será difícil de reemplazar. Sin embargo, el club lo sabía desde enero, así que ha tenido tiempo de planificar refuerzos para un centro del campo ya amplio. Es un revés, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: Las Gunners dependían demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo, y Stanway soluciona ese problema. Con Kyra Cooney-Cross en la plantilla y la inminente llegada de Geraldine Reuteler, Renee Slegers tendrá opciones de calidad para rotar, dar descanso y reducir la dependencia. Stanway aporta experiencia, talento y versatilidad en la búsqueda del primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Sobre Stanway: Cuando fichó por el Bayern, buscaba relanzar su carrera tras un final decepcionante en el Manchester City. Lo logró con creces, se convirtió en pieza clave para Inglaterra y en una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, con un equipo que el año pasado ganó la Liga de Campeones. Es el trofeo que se le resiste y quizá tenga más opciones de ganarlo con este fichaje, dada la reciente trayectoria del Arsenal en la UWCL, aunque los títulos nacionales no le resulten tan sencillos como en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht de Fráncfort al London City Lionesses)

    Para el Eintracht de Fráncfort: Este verano será clave. Anyomi, autora de 13 goles y 6 asistencias en 20 partidos de Bundesliga, es una de las cuatro jugadoras que se marchan gratis y la más difícil de reemplazar. El club hace bien las cosas fuera del campo y ha terminado tercero en las últimas cinco temporadas, clasificándose siempre para Europa. Retener a jugadoras como Anyomi es clave, aunque su historial de reemplazos es bueno y deberá brillar de nuevo en el mercado para minimizar el golpe. Nota: D

    Para las London City Lionesses: Si London City quiere pelear por los primeros puestos de la WSL y avanzar en las competiciones nacionales, necesita más jugadoras decisivas en el último tercio, pues solo una futbolista alcanzó dobles dígitos en goles o asistencias la pasada temporada. Sus números en la 2025-26 doblan los de cualquier compañera salvo Freya Godfrey, y se espera que mantenga ese nivel en Inglaterra. ¿Es la pieza perfecta para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que aporta algo distinto. Nota: B

    Para Anyomi: Antes del verano se rumoreó que clubes más importantes, como Bayern de Múnich, PSG y Paris FC —que sí jugarán la Liga de Campeones— seguían a Anyomi. No obstante, el éxito copero no está descartado para el conjunto inglés, sobre todo con los cambios previstos en la Copa de la Liga, y aquí tendrá más garantías de brillar en un proyecto ilusionante con grandes nombres. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Valadares Gaia sabía que retener a Parkinson era difícil, así que su marcha, sin compensación económica, es un golpe duro. Al menos, Valadares logró llegar a la final de la Taca de Liga este año y consiguió dos top 5 consecutivos en la Liga BPI. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes con más talento del mundo y el Courage no solo la fichó, sino que le ofreció un contrato de tres años con opción a un cuarto. El equipo ha empezado bien la temporada en la NWSL, pero a veces le falta creatividad, algo que Parkinson puede solucionar. El técnico Mak Lind, ex del Hacken, ya ayudó a varias jóvenes a dar el salto, como Felicia Schroder, nueva delantera del Real Madrid, así que parece el guía ideal para que Parkinson siga creciendo. Nota: A

    Para Parkinson: Se une a un equipo dirigido por un técnico experto en jóvenes talentos, lo que es ideal para ella. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, pero cuenta con veteranas que pueden guiarla. La NWSL le exigirá más y la obligará a pulir su juego. Un gran primer paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (del Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis; esta jugadora de 22 años ha crecido mucho en el club en cuatro años. No será fácil reemplazar su regularidad y liderazgo. Una baja dura que refleja la realidad del club tras quedar quinto en la Liga F pese a su buena Champions. Nota: F

    Para el United: Medina ha jugado sobre todo como lateral izquierda, pero su fichaje sugiere que actuará más como central, posición que ya ocupó al final de su etapa en el Atlético. El United ya tiene una gran opción en el lateral izquierdo, Anna Sandberg, y la llegada de Medina aporta profundidad detrás de la internacional sueca, además de otra alternativa en el centro de la defensa. En el Atlético jugaba de central en una defensa de tres, mientras que el United usa cuatro atrás, así que será interesante ver su adaptación. La profundidad de plantilla era clave para las Red Devils en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y margen de mejora. Nota: A

    Para Medina: Este fichaje supone un nuevo paso en su progresión. Tras consolidarse en la Liga F con el Real Betis y dar el salto al Atlético, ahora llega a una de las mejores ligas del mundo y a un equipo de la parte alta. Aún así, queda por ver cómo encajará. Todo indica que alternará entre el centro y la izquierda de la zaga, lo que le permitirá seguir creciendo como central. El tiempo dirá si rinde igual de bien en una defensa de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    En el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Tras 20 meses de baja por lesión, al inicio de la 2025-26 le costó entrar en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, Kerr encadenó siete goles en siete partidos. A sus 32 años no era la solución a largo plazo en la delantera, pero ¿podría haberse alcanzado un acuerdo temporal, dada la incertidumbre en esa posición? Probablemente no, pues siempre habría demanda de Kerr en otros clubes. Habría sido mejor que las Blues la retuvieran, aunque aún así necesitarían más refuerzos. Nota: C

    Para Gotham: A pesar de estar en puestos de play-off, el equipo solo ha marcado 12 goles en 11 partidos, uno de los peores registros de la liga. La llegada de Kerr debería solucionar ese problema. Esther González fue prolífica en años anteriores, pero ahora atraviesa un bache, así que no extraña que Juan Carlos Amoros haya fichado a otra delantera de primer nivel en cuanto estuvo disponible. Gran movimiento para un equipo que debe marcar más si quiere revalidar el título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una lesión larga, necesita jugar con regularidad, sobre todo pensando en el Mundial del año que viene. ¿Será titular en el Gotham? ¿O compartirá el 9 con González? Los minutos no están garantizados como en otros equipos, pero Kerr tiene calidad y podrá demostrarla, sobre todo mientras González atraviesa su bache y Kerr se adapta mejor al estilo de Amoros. Además, el fichaje tiene sentido por motivos personales: ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis vive en Massachusetts, cerca de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (del Hacken al Real Madrid)

    La Damallsvenskan sueca funciona como una cantera: forma talento joven y luego lo vende a ligas más poderosas. ElHacken sabía que no podría retener a Felicia Schroder eternamente, y menos tras marcar 30 goles la temporada pasada. Aun así, el club aprovechó al máximo su estancia: la joven guió al equipo hacia su primer título liguero en cinco años y a ganar la primera edición de la Europa Cup, antes de marcharse por unos 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Su marcha es un golpe, pero el club sueco sale airoso. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿es señal de que, por fin, Las Blancas muestran la ambición necesaria para recortar distancias con el Barcelona? El equipo ha sido criticado por su falta de empuje y por quedar segundo en España, mientras estrellas como Olga Carmona, Esther González, Caroline Weir y Naomie Feller se marchaban. Sin embargo, invertir una gran suma de dinero en una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo supone un posible cambio de rumbo. Schroder es una estrella y da todas las señales de poder mantener ese nivel al dar un paso adelante, aportando los goles necesarios a un equipo que careció de esa consistencia por parte de una delantera centro la temporada pasada. Además, tiene potencial para mejorar y, al igual que con Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A

    Para Schroder: Aunque se critique al Madrid, la decisión le conviene. Será la delantera titular, jugará en una liga de primer nivel y disputará la Liga de Campeones con una presión asumible. Además, el club cuenta con una buena trayectoria en la formación de jóvenes, como demuestra Caicedo. Aunque han habido bajas importantes, el plantel que rodea a Schroder no es malo y resultará interesante ver su compenetración con la colombiana. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del París Saint-Germain al London City Lionesses)

    Para el PSG: fichaje poco exitoso. Earps llegó como una de las mejores porteras, pero no mantuvo su nivel y cometió errores destacados. Además, el club atravesó una crisis: se marcharon jugadoras clave, se perdieron partidos importantes y hubo cambios en el cuerpo técnico. Earps no fue responsable de esos fracasos. Al terminar su contrato, ambas partes deciden separarse. El PSG pierde poco, pero tampoco gana nada. Nota: C

    Para el London City: El club londinense completó una sólida primera temporada en la WSL y, para crecer, necesitaba reforzar la portería. Entre las guardametas con al menos 750 minutos, Elene Lete registró el segundo peor porcentaje de paradas del curso pasado, encajando 6,8 goles más de los esperados, la peor marca de la división. Earps, con más experiencia, puede aportar estabilidad y enseñar a la joven Lete, que tuvo altibajos en su primer año. ¿Recuperará Earps su mejor nivel? El London City lo espera. De momento, el club ha intentado reforzar una posición clave. Nota: B

    Para Earps: Si quiere recuperar su nivel, salir del caos del PSG es un buen paso. Aunque la exinternacional inglesa ha destacado lo aprendido en Francia, el PSG resulta caótico y vive a la sombra del Lyon. Earps confía en que el ambicioso entorno del London City le ayude a recuperar su mejor nivel, y seguro que también disfrutará de un buen contrato en el ocaso de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid, la marcha de Weir muestra el estado del proyecto femenino. Desde 2022, ha sido la mejor jugadora de Las Blancas. Se va sin títulos tras cuatro años en la capital, donde el Madrid sigue lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón bajo la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su salida es una gran pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fichaje fantástico y gratuito del subcampeón de la Liga de Campeones. Su capacidad para decidir partidos clave y su enorme experiencia serán clave para que el Lyon rompa su sequía continental de cuatro años. Además, su llegada refuerza el centro del campo tras la marcha de Lindsey Heaps. Un fichaje de primer nivel. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece este fichaje que le permita ganar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora puede dar un salto al ocho veces campeón de Europa. Además, dada la exposición del Lyon en competiciones europeas, debería reportarle el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque el Arsenal planeaba renovar a varias jugadoras este verano, no logró retener a Mead, cuyo contrato expiraba. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa fue muy eficaz y aportó mucho con y sin balón a las bicampeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provocó una despedida no deseada. Encontrar una sustituta a su altura será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres gran parte de la creatividad y la capacidad goleadora del equipo. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por los títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más amplia, ya que también se avecina el regreso a la Liga de Campeones. Mead, capaz de jugar en toda la línea de ataque, aporta precisamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en mente, los minutos de juego serán vitales para que Mead tenga un papel clave con Inglaterra en Brasil —si se clasifican—. La rotación será clave si el equipo de Andree Jeglertz compite en cuatro frentes, así que Mead debería contar con minutos para ganarse un puesto en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un grande y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Posteriormente, dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle mitiga el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, campeón de la WSL. El Chelsea probó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque y a Buurman centrarse en la defensa central, donde brilla. Charles, que fichará por el City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su posición y elevará el nivel del once de las Blues. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje con un rival directo, tras once años como leyenda. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para brillar en otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular y podrá ganar títulos si el club supera la última temporada decepcionante. Dado que no estaba contenta con su rol en el Arsenal, es un paso adelante. Nota: B