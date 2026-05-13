El Chelsea muestra cautela ante el posible fichaje de Xabi Alonso, pese a que el exjugador del equipo se perfila como el entrenador ideal a pesar de su «falta de experiencia»

Si Alonso acepta el cargo, se topará con una plantilla joven que exige un manejo delicado tras los fracasos de Enzo Maresca y Liam Rosenior.

«La nueva generación de jugadores tiene un gran ego tras unos cuantos partidos buenos, y ya está», afirma. «El problema es mayor cuando solo tienes jóvenes, como en el Chelsea. Hay que saber hablarles. Xabi Alonso es de mi generación y podría comunicarse con la plantilla a la vieja usanza, pero también adaptarse a los nuevos». Si no adapta su enfoque con la nueva generación, no le irá bien. Enzo Fernández y Marc Cucurella no debieron hacer esos comentarios durante el parón internacional; no se hace cuando eres un jugador veterano de un grande. Pero Liam Rosenior tampoco debería haberlo abordado en público en la rueda de prensa: eso se trata en privado. Hoy, si criticas a un jugador en público, se ofende y culpa al entrenador de sus malos resultados. Alonso deberá vigilar a Enzo y Cucurella, y hablar de otra manera con otros cuatro o cinco. Los jugadores deben entender que, simplemente, no son lo suficientemente buenos».