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El Chelsea «merece otra tarjeta roja» por su brutal pullita al Arsenal con lo de «la cuna de los trofeos de Londres», en un mensaje de los Blues a los Gunners tras la derrota en la final de la Liga de Campeones
Los Blues rematan a sus rivales tras el dolor de la pena máxima
El sábado por la noche, el Chelsea echó sal en la herida del Arsenal. Tras el 1-1 en el Puskas Arena y el fallo de Gabriel en la tanda de penaltis, que dio el título al gigante francés, la cuenta de los Blues se burló del fracaso de los Gunners en su búsqueda del primer título de la Liga de Campeones.
Mientras los jugadores del Arsenal aún digerían la derrota, las cuentas oficiales del Chelsea publicaron un anuncio de sus visitas guiadas al estadio con el provocador eslogan «Ven a visitar la Casa de los Trofeos de Londres». La publicación mostraba el trofeo de la Liga de Campeones en un lugar destacado, como recordatorio de que los Blues son el único club de la capital que lo ha ganado, en 2012 y 2021.
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El equipo de redes sociales de Stamford Bridge ofrece una divertida rectificación.
Varias horas después de la primera pulla, el equipo de redes sociales del Chelsea adoptó un tono más desenfadado para abordar la polémica. Haciendo referencia a sus problemas disciplinarios durante la temporada 2025-26, el club publicó: «¡Probablemente nos merezcamos otra tarjeta roja por esa última publicación! Pero, en serio, felicidades al Arsenal por ganar la Premier League y por su gran actuación en la Champions. Ya queremos retomar la batalla con vosotros la próxima temporada». La broma de «otra tarjeta roja» fue un guiño autocrítico al récord de ocho expulsiones que el Chelsea sufrió en la Premier esa temporada.
Los rivales de la Premier League se suman a las burlas sobre la UCL
El Chelsea no fue el único que celebró el mal momento europeo del Arsenal. El Crystal Palace, reciente campeón de la Conference League, publicó una foto de su triunfo con la leyenda «campeones de Europa». Poco después, el Nottingham Forest —a pesar de haber terminado a solo cinco puntos del descenso— compartió una imagen de John Robertson alzando la primera de sus dos Copas de Europa.
Así, pese a su dominio en la liga, la sequía europea del Arsenal sigue siendo blanco de burlas.
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Arteta y Rice se quedan para recomponer la situación
Más allá de las bromas en redes, Arteta mostró su consternación y declaró: «Es muy duro aceptar que mantuvimos un gran nivel toda la competición y perdimos la final en penaltis. Es un golpe duro». El centrocampista Declan Rice compartió el sentir de su entrenador tras perder la lotería de los penaltis. «Es desolador. Es devastador perder la final de la Liga de Campeones en los penaltis», admitió Rice.
A pesar de la decepción, el Arsenal parece seguir siendo un aspirante serio, aunque por ahora deba aguantar las burlas del décimo Chelsea, pues la jerarquía londinense no cambia.