Getty Images Sport
Traducido por
El Chelsea llega a un acuerdo para fichar por 40 millones de libras al prometedor talento italiano Honest Ahanor, del Atalanta
El Chelsea asegura su futuro a largo plazo con el fichaje de Ahanor
El Chelsea ha confirmado oficialmente el fichaje de Ahanor procedente del Atalanta, continuando con su agresiva estrategia de captación centrada en los talentos adolescentes más prometedores del mundo. Según se informa, el club londinense ha acordado una operación valorada en 40 millones de libras para llevar al versátil defensa al oeste de Londres, aunque los aficionados tendrán que esperar antes de verle con la camiseta del Chelsea. El acuerdo estipula que el jugador de 18 años no se incorporará oficialmente al gigante de la Premier League hasta 2027, lo que le permitirá seguir desarrollándose en un entorno de máxima categoría.
«El Chelsea ha acordado un trato para fichar al internacional italiano Honest Ahanor, del Atalanta de la Serie A, y el defensa se incorporará oficialmente en 2027», señaló el comunicado emitido por el club a través de su página web oficial.
- Getty Images
El Atalanta confirma un acuerdo por una joven promesa defensiva
El club de la Serie A emitió un comunicado oficial para marcar la salida de su joven estrella, en el que expresó su agradecimiento por sus contribuciones durante su breve pero impactante etapa en el Gewiss Stadium. En una comunicación formal, señaló: "Atalanta BC puede confirmar que se ha alcanzado un acuerdo para el traspaso de Honest Ahanor al Chelsea FC. Según los términos del acuerdo, el jugador se unirá al Chelsea en 2027".
"La familia Percassi, la familia Pagliuca y todos en el club dan las gracias a Honest y le desean lo mejor para su futuro personal y profesional".
Pedigrí internacional y forma reciente
La rápida irrupción de Ahanor quedó aún más subrayada por su participación con la selección italiana. A pesar de su juventud, disputó 35 partidos con el Atalanta la pasada temporada, una cifra asombrosa para un curso de debut en una de las ligas con mayor exigencia táctica de Europa. Su regularidad en la Serie A no pasó desapercibida para el entorno de la selección, lo que le llevó a recibir una convocatoria con la absoluta que sorprendió a muchos desde fuera, pero que parecía inevitable para quienes seguían de cerca su progresión. Dejó huella rápidamente en la escena internacional, al sumar sus dos primeras apariciones con la selección absoluta de Italia el pasado mes de junio.
- Getty
Cesión estratégica
Aunque el plan a largo plazo es que Ahanor lidere la defensa del Chelsea, el futuro inmediato pasa por una hoja de ruta estratégica para su desarrollo. Los informes sugieren que su cesión al Crystal Palace es inminente, lo que daría al joven una experiencia vital en la Premier League antes de incorporarse oficialmente a la plantilla del Chelsea el próximo año. Este enfoque refleja la reciente gestión del club con otros fichajes juveniles de alto perfil, para asegurarse de que no se vean desbordados por la presión de Stamford Bridge demasiado pronto en sus carreras.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias