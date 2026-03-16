El Chelsea «llama a la puerta» de una estrella del Bayern de Múnich con el objetivo de resolver un asunto clave mediante un fichaje este verano

Kim ha vivido una etapa con altibajos en Alemania desde su sonado fichaje procedente del Nápoles. A pesar de haber ayudado al equipo de Vincent Kompany a conquistar títulos la temporada pasada, esta temporada se ha visto relegado en la jerarquía por detrás de Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Solo ha sido titular en 12 partidos de la Bundesliga, y a menudo se le ha utilizado como una opción de rotación de lujo para los bávaros.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se ha apresurado a restar importancia a cualquier insinuación de desavenencia, afirmando el mes pasado: «Habrá rotación cuando todos estén en forma. No es que alguien haya hecho algo mal. Necesitamos una competencia sana. Dejar fuera a alguien no significa nada, es solo una decisión que hay que tomar; habrá otra y luego otra más. Hoy ha sido Kim y la próxima vez me preguntarás por otro».