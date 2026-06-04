El Chelsea lidera los homenajes tras la muerte de Bobby Tambling, su segundo máximo goleador histórico

El fútbol llora la muerte de Bobby Tambling, exdelantero del Chelsea, a los 84 años. Figura clave de la década de 1960, padecía demencia. Su antiguo club, el Crosshaven, confirmó la noticia.

Más allá de sus goles, fue el rostro del equipo de canteranos de Tommy Docherty que alcanzó la fama. Enhomenaje a su legado, el club publicó: «El Chelsea Football Club ha perdido con gran tristeza a uno de nuestros jugadores más legendarios con el fallecimiento de Bobby Tambling a la edad de 84 años».



