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El Chelsea lanza una ofensiva de fichaje de 42 millones de libras por una estrella de la Serie A mientras Xabi Alonso apunta a una nueva remodelación defensiva
Alonso pone la mira en una joven promesa italiana
El Chelsea está intensificando su interés en Scalvini mientras el club mantiene su agresiva política de fichajes bajo las órdenes de Alonso. El internacional italiano de 22 años se ha convertido en uno de los defensas jóvenes más cotizados de Europa, y los Blues ya han establecido contacto directo para confirmar su tasación, según The Sun.
Después de hacerse ya con los servicios de Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace, Alonso sigue deseando añadir más calidad y serenidad a una línea defensiva que tuvo problemas de regularidad durante la pasada campaña. El físico del italiano y su capacidad para sacar el balón jugado lo han convertido en una prioridad para varios gigantes ingleses. El Atalanta es plenamente consciente del creciente interés y ha fijado una tasación firme de 42 millones de libras por su canterano. El conjunto de la Serie A considera a Scalvini uno de sus activos más valiosos y no lo venderá a menos que reciba una oferta irresistible.
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Venta masiva en Stamford Bridge para financiar el fichaje de Scalvini
Para facilitar la llegada del internacional italiano, Alonso está dispuesto a supervisar una importante salida de defensas consolidados. La llegada de Lacroix ha dejado al Chelsea con diez defensas centrales en plantilla, una cifra que el técnico español está decidido a reducir antes de que se cierre el mercado. Alonso ha afirmado que su configuración ideal de plantilla incluye solo «cuatro o cinco» centrales. En consecuencia, esto significa que el Chelsea tendrá que desprenderse de cinco defensas centrales para equilibrar la plantilla y las finanzas.
Trevoh Chalobah está a punto de unirse a Cesc Fàbregas en el Como, mientras que Axel Disasi también está despertando interés en la máxima categoría italiana. Mientras tanto, Benoit Badiashile, según se informa, ya ha asumido que su etapa en Stamford Bridge ha llegado a su fin. Al liberar esos salarios y generar importantes ingresos por traspasos, en el Chelsea creen que pueden situarse como favoritos por Scalvini.
Newcastle y Tottenham, listos para desafiar al Chelsea
Mientras el Chelsea está moviendo ficha, no está solo en su admiración por la estrella del Atalanta. The Sun informa de que el Newcastle también está en la puja y ya se ha puesto en contacto con los representantes de Scalvini para preguntar por los aspectos económicos de una posible operación. El Newcastle busca un defensa joven, con un techo muy alto y capaz de soportar las exigencias físicas de la Premier League.
El Tottenham Hotspur también sigue de cerca la situación mientras se prepara para una posible remodelación de la línea defensiva. El club londinense está valorando actualmente si el italiano encaja en sus prioridades defensivas para la próxima temporada, especialmente con Cristian Romero pudiendo estar cerca de la puerta de salida. Según se informa, el defensa argentino está cerca de un lucrativo traspaso al Inter, lo que dejaría un enorme vacío en la defensa de Roberto De Zerbi.
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Scalvini sueña con la Premier League
Para el propio jugador, el atractivo de la máxima categoría del fútbol inglés parece ser el factor decisivo. El informe sugiere que Scalvini quiere un traspaso a la Premier League, lo que significa que no se espera que las condiciones personales sean un problema. Después de disputar 30 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, el defensa de 22 años siente que está listo para dar el siguiente paso en su carrera. Según los informes, el entorno del defensa ha sido informado del interés de Chelsea, Newcastle y Tottenham, con los tres destinos considerados proyectos atractivos.
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