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Maxence Lacroixgetty
Moataz Elgammal

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El Chelsea intensificará su interés en fichar al defensa del Crystal Palace para sustituir a Trevoh Chalobah

Chelsea
Crystal Palace
T. Chalobah
Fichajes
M. Lacroix
Premier League

El Chelsea quiere fichar al defensa del Crystal Palace, Maxence Lacroix, para reforzar su zaga. Para financiarlo, podría vender a Trevoh Chalobah al Como de la Serie A antes de la llegada de Xabi Alonso.

  • El Chelsea busca un nuevo defensa

    Según The Telegraph, el Chelsea intensificará su interés por Lacroix en el mercado de verano. Busca un central que compita con Levi Colwill, y Lacroix es el candidato ideal.

    Lacroix lleva dos temporadas en el Crystal Palace, donde ha ganado la FA Cup y la Conference League, y aún le quedan tres años de contrato.

    Palace espera una oferta formal de los ‘blues’, que buscan un defensa con experiencia en la Premier. Con Alonso a punto de asumir el banquillo el 1 de julio, la directiva de Stamford Bridge quiere reestructurar la plantilla cuanto antes.


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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un giro inesperado en la trama para Trevoh Chalobah

    Para financiar parte del fichaje de Lacroix, el Chelsea podría vender a Trevoh Chalobah al Como italiano. Según fuentes de la Serie A, el club italiano está dispuesto a presentar una oferta formal por el defensa, quien se encuentra concentrado con Inglaterra en el Mundial tras la baja de Tino Livramento.

    El técnico del Como, Cesc Fábregas, conoce bien al jugador de su etapa en el Chelsea. Aunque los ‘blues’ no presionan al defensa para que se marche, escucharán ofertas que se ajusten a su valoración. Chalobah ya pasó media temporada cedido en el Palace, un detalle que añade interés a las posibles negociaciones por Lacroix.

  • Reestructuración de la plantilla bajo la dirección de Xabi Alonso

    Las operaciones con Lacroix y Chalobah se enmarcan en la reestructuración de la plantilla para la nueva temporada. El Chelsea ya vendió a Marc Cucurella al Real Madrid y, según informes, fichará a Marco Palestra del Atalanta.

    Su llegada podría facilitar la salida de Malo Gusto, ya que el Manchester City está interesado en el lateral derecho. Además, el Chelsea sigue pujando por el delantero del Aston Villa Morgan Rogers, aunque el Arsenal parte como ligero favorito. Estos movimientos reflejan la preparación del club para la era bajo el mando de Alonso.

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    ¿Qué le depara el futuro al Chelsea?

    El Chelsea podría hacer oficial su interés por Lacroix en las próximas semanas, a la espera de la primera oferta del Como por Chalobah. El club tiene por delante un periodo intenso para cerrar estos fichajes defensivos antes de que Alonso comience su andadura. Los aficionados seguirán de cerca si estos cambios se traducen en éxito inmediato cuando arranque la nueva temporada de la Premier League.