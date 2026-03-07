El Chelsea, instado a realizar un fichaje sorpresa por una leyenda del club ante las persistentes dudas sobre Robert Sánchez

En declaraciones a Paddy Power, Cole cree que el Chelsea debe fichar a un portero de élite para competir por el título con equipos como el Liverpool, el City y el Arsenal. «Es difícil con Robert Sánchez porque a veces ha rendido bien», señaló Cole. «El otro día le quitó el puesto de titular a [Filip] Jorgensen. Así que no parece que Liam Rosenior haya decidido quién es el número uno, ya que dice que "no tiene un número uno". Así es como funciona».

El exinternacional inglés sugirió entonces que los Blues deberían intentar fichar a Trafford, que está teniendo dificultades para competir con Gianluigi Donnarumma en el Etihad Stadium. Añadió: «Cuando un portero como James Trafford está disponible, el Chelsea quizá tenga que dar el golpe. Sánchez está mejorando, pero sigo pensando que hay otro nivel. ¿Estará a tiempo para que el Chelsea dé un paso adelante y compita por la Champions League y con equipos como el Arsenal y el Manchester City? El Liverpool tiene a Allison, el Manchester City tiene a Donnarumma y el Arsenal tiene a David Raya. Ese es el nivel de portero que necesita el Chelsea. Sánchez puede llegar a ese nivel, pero ¿podrá hacerlo lo suficientemente rápido?».