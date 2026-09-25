La Football Association ha acusado oficialmente al Chelsea de una infracción de las normas de conducta tras un partido de la Premier League contra su rival local, el Fulham, el 24 de agosto. El incidente en cuestión se produjo en los primeros compases del encuentro, que el Chelsea acabó ganando por 3-2. El departamento disciplinario de la FA ha estado examinando informes sobre conducta impropia por parte de la afición desplazada, lo que ha llevado a la notificación formal emitida esta semana al club de Stamford Bridge.

Un portavoz de la FA confirmó los detalles de la acusación al afirmar: "El Chelsea FC ha sido acusado de infringir la Regla E21 de la FA durante el minuto nueve de su partido de la Premier League contra el Fulham FC el 24 de agosto. Se alega que el club no logró garantizar que sus espectadores y/o aficionados no se comportaran de una manera impropia, ofensiva, abusiva o insultante. También se alega que este comportamiento fue discriminatorio, ya que incluía una referencia, ya fuera expresa o implícita, a la religión o las creencias".