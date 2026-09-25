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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

El Chelsea, imputado por la FA por presuntos cánticos sectarios durante un partido de la Premier League contra el Fulham

Chelsea
Fulham
Fulham vs Chelsea
Premier League

El Chelsea ha sido acusado formalmente por la Football Association tras las acusaciones de cánticos discriminatorios durante su victoria en el derbi del oeste de Londres ante el Fulham a principios de esta temporada. El organismo rector está investigando las informaciones sobre insultos sectarios que se produjeron durante el partido en Craven Cottage en agosto.

  • La Federación Inglesa inicia un procedimiento formal

    La Football Association ha acusado oficialmente al Chelsea de una infracción de las normas de conducta tras un partido de la Premier League contra su rival local, el Fulham, el 24 de agosto. El incidente en cuestión se produjo en los primeros compases del encuentro, que el Chelsea acabó ganando por 3-2. El departamento disciplinario de la FA ha estado examinando informes sobre conducta impropia por parte de la afición desplazada, lo que ha llevado a la notificación formal emitida esta semana al club de Stamford Bridge.

    Un portavoz de la FA confirmó los detalles de la acusación al afirmar: "El Chelsea FC ha sido acusado de infringir la Regla E21 de la FA durante el minuto nueve de su partido de la Premier League contra el Fulham FC el 24 de agosto. Se alega que el club no logró garantizar que sus espectadores y/o aficionados no se comportaran de una manera impropia, ofensiva, abusiva o insultante. También se alega que este comportamiento fue discriminatorio, ya que incluía una referencia, ya fuera expresa o implícita, a la religión o las creencias".

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    El Chelsea responde a las acusaciones de conducta inapropiada

    El Chelsea ya había dado pasos internos para abordar la situación inmediatamente después de la victoria en Craven Cottage. Poco después del triunfo por 3-2 del 24 de agosto, el Chelsea escribió a los aficionados para reconocer que había recibido múltiples denuncias de cánticos sectarios por parte de una pequeña sección de sus seguidores desplazados.

    El Chelsea dejó clara su postura y reiteró que cualquier forma de cánticos discriminatorios es completamente intolerable, además de advertir de que quienes sean declarados culpables se enfrentarán a las medidas disciplinarias más severas posibles.

  • Un problema recurrente para el Chelsea

    No es la primera vez que el Chelsea tiene que lidiar con problemas relacionados con abusos sectarios por parte de personas de su afición, después de haber condenado en 2021 a un aficionado por dirigir abusos sectarios al internacional escocés del Aston Villa John McGinn.

    Sobre el terreno de juego, el Chelsea ocupa actualmente la décima posición en la clasificación de la Premier League, con siete puntos en sus cinco primeros partidos. Tras un sólido inicio en el que logró dos victorias, incluida la victoria por 3-2 ante el Fulham, los londinenses se han frenado desde entonces, con solo un empate y dos derrotas.

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