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El Chelsea iguala un indeseado récord defensivo de 65 años tras el revés ante el Hull City
Un desplome defensivo no deseado para el Chelsea
Según talkSPORT, el Hull City dejó al descubierto la vulnerable defensa del Chelsea en una frustrante tarde en Stamford Bridge, condenando al Chelsea a un sombrío hito histórico. El empate de Mohamed Belloumi en el minuto 28 amplió a 20 partidos de liga consecutivos la racha del Chelsea sin dejar la portería a cero, su peor registro en 65 años.
El frustrante empate 2-2 del sábado con el Hull en Stamford Bridge selló otro sombrío hito para el Chelsea, profundizando el desánimo de una afición desesperada por encontrar solidez defensiva. Para empeorar las cosas, el Chelsea ha encajado al menos dos goles en cada uno de sus primeros cuatro partidos de liga, un colapso defensivo que no se veía desde hace una década.
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La promesa inicial se desvanece en Stamford Bridge
Decidido a dejar atrás la derrota del pasado fin de semana ante el Arsenal, el equipo de Xabi Alonso salió al partido con una intención despiadada. El Chelsea presionó arriba de inmediato y encerró a los visitantes en su propio campo, poniéndose por delante a los siete minutos cuando Morgan Rogers superó a Konstantinos Tzolakis. Sin embargo, el impulso inicial del Chelsea se desmoronó rápidamente por varios errores defensivos muy costosos. Jorrel Hato calculó mal un balón botando dentro de su propia área y regaló el empate a Belloumi, antes de que el extremo argelino volviera a golpear instantes después con un disparo desviado en Levi Colwill para adelantar al Hull.
Ante otro revés, el Chelsea reaccionó tras el descanso para evitar la derrota. El equipo londinense buscó la respuesta y finalmente rescató un punto cuando Joao Pedro mandó a la escuadra una asistencia de Cole Palmer para sellar el empate 2-2.
Alonso, crítico con la actuación del Chelsea
El Chelsea, que ha encajado tres goles en dos de sus tres partidos en casa en todas las competiciones esta temporada, volvió a mostrar vulnerabilidades ya conocidas que dejaron a su entrenador profundamente insatisfecho con el resultado final. Hablando con BBC Sport tras el pitido final, el exentrenador del Bayer Leverkusen declaró: "Estamos decepcionados con el resultado. Queríamos ganar. Tenemos que estar decepcionados con algunas partes de la actuación, especialmente cuando teníamos la ventaja. Fuimos demasiado blandos en el empate. Podemos hacerlo mucho mejor. Jugar bien durante 15 o 20 minutos no es suficiente. Tienes que estar a tu mejor nivel durante 90 minutos. Hay momentos en los que no somos capaces de mantener ese impulso y esa intensidad. Podríamos haber hecho más, seguro, porque tuvimos ocasiones".
Más allá de sus problemas defensivos, el Chelsea también tuvo dificultades para aprovechar su control en los últimos minutos y llevarse la victoria. Al reflexionar sobre la naturaleza del partido y las oportunidades perdidas para sumar los tres puntos, Alonso admitió que su equipo tuvo suerte de no perder, al tiempo que lamentó su incapacidad para convertir la presión final en un triunfo. "Tuvimos una o dos buenas ocasiones para marcar el gol de la victoria, pero sigues expuesto", explicó el entrenador. "No estoy contento. Podemos hacerlo mejor. Conseguimos lo que merecimos".
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Busca su segunda portería a cero
El Chelsea centrará ahora su atención en la visita del viernes al campo del Brentford, su último partido antes del parón internacional, en el que el equipo de Xabi Alonso estará desesperado por lograr su segunda portería a cero de la temporada, después de que la única hasta ahora llegara en la victoria por 2-0 ante el Luton Town el mes pasado en la Carabao Cup.
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