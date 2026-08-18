El interés del Manchester City por Fernandez se ha intensificado tras un complicado inicio de campaña para el nuevo técnico Enzo Maresca. La magnitud del desafío quedó patente en la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, un resultado agravado por la noticia de que el eje del centro del campo Rodri está cerca de cerrar un traspaso de 65 millones de libras al Barcelona. Esta repentina vacante ha obligado al City a mirar hacia el oeste de Londres, aunque recientemente se quedó fuera de plazo para presentar una oferta, con el Chelsea fijando un precio de salida de 120 millones de libras para el internacional argentino.

A pesar de no llegar a tiempo a esa fecha límite, el City sigue decidido a hacerse con el campeón del mundo de 2022. Después de haber gastado ya mucho este verano, incluida la llegada de Elliot Anderson, el City también está acercándose al fichaje de Ayyoub Bouaddi, del Lille. Sin embargo, Fernandez sigue siendo el gran objetivo para estabilizar un centro del campo que también está a punto de perder a Tijjani Reijnders rumbo al Al-Qadsiah.

Sin embargo, cerrar el traspaso se ha convertido en una perspectiva aún más costosa. Según The Telegraph, el Chelsea ha elevado su precio por encima de los 120 millones de libras iniciales, ya que el mercado, cada vez más cerca de su cierre, deja al club con muy poco tiempo para encontrar un sustituto adecuado antes de que termine la ventana de fichajes.