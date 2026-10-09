Alonso está decidido a seguir renovando sus opciones en el centro del campo del Chelsea mientras construye su plantilla ideal. El club ya se movió en verano para reforzar la medular al asegurarse el fichaje del talento argentino Valentin Barco, procedente del Strasbourg.

Incorporar un perfil dinámico como el de Camara aportaría todavía más energía y flexibilidad táctica al sistema en evolución de Alonso. El jugador, de 22 años, ha demostrado de forma constante su valía en la máxima categoría francesa, manteniendo su alto nivel pese a la amarga decepción que supuso su frustrado cambio a Inglaterra.

Sin embargo, en el Chelsea son muy conscientes de que no son el único club que sigue de cerca su rápida progresión. El exdestacado jugador del Metz ha hecho que su nombre siga ocupando un lugar destacado en las listas de seguimiento de varios grandes clubes europeos gracias a sus actuaciones constantes.