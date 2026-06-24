El Chelsea pide 75 millones de libras por Gusto, quien evalúa marcharse. El defensa francés, de 23 años, llegó del Lyon en 2023 por 31 millones y ahora ve amenazada su posición tras los últimos fichajes.

La incertidumbre aumentó tras el principio de acuerdo del Chelsea para fichar a Marco Palestra, del Atalanta, por más de 43 millones de libras. Con la llegada de un lateral derecho específico, los agentes de Gusto ya exploran opciones con varios clubes para un posible traspaso este verano.



