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El Chelsea fija un precio de 50 millones de libras para su delantero estrella mientras el Everton y el Forest se disputan su fichaje
El Chelsea fija el precio de Delap
El Chelsea está dispuesto a desprenderse de Delap este verano mientras intenta aligerar su plantilla antes de que arranque la nueva temporada. Según Standard Sport, el Chelsea exige 50 millones de libras para autorizar la salida definitiva del delantero.
El Chelsea activó anteriormente una cláusula de rescisión de 30 millones de libras para fichar a Delap procedente del Ipswich Town hace apenas 12 meses, pero los miembros de la directiva están ahora dispuestos a vender si se alcanza el precio que piden. Varios pretendientes de la Premier League han expresado su interés en hacerse con sus servicios, y Everton y Nottingham Forest siguen de cerca la evolución de la situación en Stamford Bridge. Delap firmó solo dos goles en todas las competiciones durante un turbulento primer año en el oeste de Londres.
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Las dificultades bajo las órdenes de Alonso obligan a replantear la situación
Delap ha tenido dificultades para causar impresión en Xabi Alonso durante la preparación de pretemporada, lo que deja en duda su futuro a largo plazo. El delantero no logró marcar la diferencia, ya que el Chelsea terminó fuera de los puestos de clasificación europea y cayó derrotado ante el Manchester City en la final de la FA Cup la pasada temporada.
Alonso está evaluando activamente sus opciones en ataque de cara al cierre del mercado de fichajes de septiembre, y ahora Delap figura de forma destacada entre los jugadores que podrían salir. El exojeador del Everton Bryan King ya sugirió anteriormente que Goodison Park ofrecería un destino ideal para Delap, citando a Romelu Lukaku como inspiración. King señaló que Lukaku «se fue cedido y realmente se hizo un nombre en el Everton», creando un camino que Delap podría seguir.
Reajuste en la delantera en marcha en Stamford Bridge
La posible salida de Delap forma parte de una reestructuración más amplia de la parcela ofensiva en el Chelsea. Los directores del club pretenden aligerar una unidad sobredimensionada que incluye a Nicolas Jackson y Marc Guiu, ambos con interés de otros equipos tanto para cesiones como para traspasos permanentes.
Aunque un traspaso definitivo sigue siendo el objetivo principal para Delap si un club alcanza el precio de £50m, el Chelsea también trabaja para encontrar soluciones para varios defensas.
Las negociaciones continúan en relación con las salidas de Benoit Badiashile y Axel Disasi, mientras que Tosin Adarabioyo despierta el interés del Benfica. Mientras tanto, los responsables de la toma de decisiones están evaluando posibles cesiones para los jóvenes Mamadou Sarr y Aaron Anselmino antes de que se cierre el mercado.
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Semanas cruciales por delante para Delap
Ahora Alonso debe decidir cómo estructurar su plantilla antes de que cierre el mercado de fichajes de verano el 1 de septiembre. Con Everton y Nottingham Forest sopesando presentar ofertas formales, Delap afronta un periodo clave para resolver su futuro. El delantero necesitará asegurarse minutos con regularidad en otro lugar o arriesgarse a un papel secundario en el Chelsea mientras se pone en marcha la nueva temporada de la Premier League.
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