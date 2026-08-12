El Chelsea está dispuesto a desprenderse de Delap este verano mientras intenta aligerar su plantilla antes de que arranque la nueva temporada. Según Standard Sport, el Chelsea exige 50 millones de libras para autorizar la salida definitiva del delantero.

El Chelsea activó anteriormente una cláusula de rescisión de 30 millones de libras para fichar a Delap procedente del Ipswich Town hace apenas 12 meses, pero los miembros de la directiva están ahora dispuestos a vender si se alcanza el precio que piden. Varios pretendientes de la Premier League han expresado su interés en hacerse con sus servicios, y Everton y Nottingham Forest siguen de cerca la evolución de la situación en Stamford Bridge. Delap firmó solo dos goles en todas las competiciones durante un turbulento primer año en el oeste de Londres.