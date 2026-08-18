El Chelsea ha informado a los clubes interesados de que quiere cerca de 100 millones de libras si va a desprenderse de Pedro Neto este verano, según Daily Mail. El jugador de 26 años, que se trasladó al oeste de Londres en una operación de 54 millones de libras procedente de los Wolves en 2024, se ha convertido en uno de los nombres de los que más se habla en las últimas semanas del mercado de fichajes.

La cúpula de Stamford Bridge ha elevado su valoración tras observar las recientes tendencias del mercado. El club señala la operación del Real Madrid por Yan Diomande, de hasta 120 millones de libras, y los enormes precios fijados a Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain, que es objetivo del Liverpool, como justificación de su nueva postura.



