¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

El Chelsea fija un nuevo y mareante precio para Pedro Neto mientras el Al-Hilal acuerda los términos personales para frustrar el fichaje de Manchester City y Arsenal

Fichajes
P. Neto
Chelsea
Arsenal
Manchester City
Al Hilal
1ª División
Premier League

El Chelsea le ha puesto a Pedro Neto un nuevo precio desorbitado, mientras el interés por el internacional portugués alcanza su punto álgido. El Chelsea exige una cantidad cercana a los nueve dígitos después de que, según las informaciones, el gigante de la Saudi Pro League Al-Hilal ya haya dado un paso significativo en las negociaciones.

  • El gigante de Stamford Bridge exige una cantidad astronómica

    El Chelsea ha informado a los clubes interesados de que quiere cerca de 100 millones de libras si va a desprenderse de Pedro Neto este verano, según Daily Mail. El jugador de 26 años, que se trasladó al oeste de Londres en una operación de 54 millones de libras procedente de los Wolves en 2024, se ha convertido en uno de los nombres de los que más se habla en las últimas semanas del mercado de fichajes.

    La cúpula de Stamford Bridge ha elevado su valoración tras observar las recientes tendencias del mercado. El club señala la operación del Real Madrid por Yan Diomande, de hasta 120 millones de libras, y los enormes precios fijados a Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain, que es objetivo del Liverpool, como justificación de su nueva postura.


    • Anuncios
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    Al-Hilal lidera la carrera tras acordar las condiciones personales

    Mientras los pesos pesados de la Premier League han estado al acecho, ha sido el club saudí Al-Hilal el que ha dado el paso más decisivo. Los informes sugieren que Neto ya ha aprobado el traspaso al Al-Hilal, después de haber alcanzado en privado un acuerdo sobre las condiciones personales. Según se informa, el conjunto de Riad está dispuesto a ofrecer una cantidad en torno a los 60 millones de euros (51 millones de libras), aunque esta cifra se queda muy por debajo de la nueva valoración que el Chelsea ha comunicado al mercado esta semana.

    Los representantes del internacional portugués aún no han comentado oficialmente las informaciones que le vinculan con Oriente Próximo, pero este avance ha puesto en máxima alerta a sus rivales nacionales. Si el Chelsea acaba autorizando la venta, se quedaría con poco tiempo para encontrar un sustituto antes del cierre del mercado.


  • Manchester City y Arsenal, en un limbo en el mercado de fichajes

    La noticia supone un golpe para el Manchester City y el Arsenal, ambos tras seguir al extremo durante varios meses. El nuevo técnico del Manchester City, Enzo Maresca, está desesperado por reencontrarse con Neto, después de haber identificado a su exjugador como un objetivo prioritario para añadir dinamismo a su frente de ataque en el Etihad.

    Mikel Arteta quiere añadir profundidad a sus opciones en banda, pero el enorme precio exigido por el Chelsea podría ser un obstáculo insalvable para el Arsenal, que ahora está centrando su atención en refuerzos defensivos. El panorama competitivo ha cambiado rápidamente, y el poder financiero de la Saudi Pro League ha vuelto a alterar los planes de la élite europea.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1080799684.jpgNurPhoto

    Alonso prepara el estreno ante el Fulham en medio de los rumores sobre su salida

    A pesar del ruido que rodea a su futuro, Neto tuvo un papel destacado en el último amistoso de pretemporada del Chelsea contra la Real Sociedad. El entrenador Xabi Alonso está intentando aislarse de la especulación mientras prepara su primer partido oficial al frente del equipo contra el Fulham. Hablando después de la victoria por 3-1 sobre el conjunto español, el técnico dijo: «Fue un muy buen último partido de preparación. Para algunos jugadores fue el primero y el último. Para nosotros hubo cosas buenas, cosas que podemos mejorar. Es normal en este momento para algunos jugadores. Fue estupendo tener a todo el equipo junto».

    El técnico del Chelsea espera tener claridad pronto, mientras el club sigue equilibrando su plantilla y sus obligaciones financieras. Junto con la situación de Neto, el Chelsea también está gestionando el interés en Tosin Adarabioyo y ha tasado al delantero Nicolas Jackson en alrededor de 65 millones de libras.