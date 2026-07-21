El Chelsea ha fichado a Rogers, del Aston Villa, por 117 millones de libras, convirtiéndolo en el jugador británico más caro de la historia y superando los récords de Jack Grealish, Declan Rice y Elliot Anderson.

El fichaje refuerza el ataque del Chelsea con talento nacional de élite. Rogers, revelación en las Midlands, celebró el movimiento y destacó su vínculo con el club: «Estoy muy emocionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y siempre lo he admirado».



